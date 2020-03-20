Секс во время карантина: можно ли заразиться коронавирусом от партнера

Ученые объяснили, что пока не существует подтверждений того, что коронавирус передается во время секса.

Об этом сообщает издание Guardian. "Нет доказательств того, что Covid-19 может передаваться во время вагинального или анального секса. Однако следует помнить, что вирус может попасть в организм со слюной во время поцелуев", – сказал доктор Карлос Родригес-Диас.

Фото: freepik.com

В то же время эксперт Джулия Маркус посоветовала не искать новых сексуальных партнеров во время пандемии.

Фото: freepik.com

"Если вы живете с постоянным сексуальным партнером и не имеете никаких симптомов или возможного заражения, секс на самом деле может стать классным способом времяпрепровождения, поможет поддерживать отношения и облегчить стресс во время сложного периода", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская порноактриса Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор пообещала заняться сексом с тем, кто создаст вакцину от коронавируса.

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