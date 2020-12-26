По названию текста, становится сразу понятно, о чем пойдет речь. О том, как зависит женское либидо от занятий спортом и как оно влияет на жизнь.

Спорт усиливает энергию любого человека. Женская энергия – она особенная. Своей энергией женщина наполняет мужчину и стимулирует его на подвиги так сказать.

Если женщина не занимается спортом – ее энергия находится на нуле и соответственно она не может наполнить своего мужчину на ментальном уровне.

Тогда мужчина с легкой душой идет в ресторан или в бар, где весело сливает свою энергию в алкоголе, т.к. он не получил достаточно нужной женской энергии для того, чтобы вывести свою собственную энергию на материальный уровень и чтобы его не расперло от его собственной нереализованной энергии он будет пить, гулять и наслаждаться жизнью уже без этой женщины.

Поэтому, милые девушки красавицы, королевы – ничего не требуйте от мужчин. Займитесь собой, и вы увидите, как за месяц регулярного спорта у вас изменится жизнь.

Всегда занимайся собой.

Ты сама строишь свою жизнь и только в наполненном состоянии, активная, радостная, с блеском в глазах и переизбытком эндорфинов ты сможешь вдохновить своего мужчину. А он в свою очередь удивит тебя.