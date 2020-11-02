Секс-фитнес: пять упражнений, которые улучшат качество секса и помогут испытать оргазм

Практически каждый день мы встречаем новые комплексы упражнений, видов спорта, полезных на разные группы мышц, для суставов и растяжки. Однако, об одном виде гимнастики до сих пор многие говорят со стеснением. Речь идет о тренировке интимных мышц.

OBOZREVATEL подготовил комплекс из пяти упражнений, которые принесут пользу в сексуальной жизни.

О пользе упражнения "мостик", который мы все делали еще на школьных уроках физкультуры, говорят многие фитнес-тренеры и инструкторы по йоге. На основе "мостика" делается множество асан в йоге, но мало кто знает, что он полезен также и для интимной жизни, так как тонизирует мышцы спины и таза, что будет крайне полезным для яркого сексуального опыта.

Упражнение. Нужно лечь на спину, вытянуть руки вдоль тела ладонями вниз. Затем обе ноги согнуть в коленях и плавно поднять таз, опираясь на плечи и пятки. Плавно поднимать таз, задержаться в этом положении на 30-60 секунд, после чего плавно опуститесь. Таким образом вы "пробудите" мышцы тазового дна и обеспечите приток крови, кроме того – и к половым органам.

Упражнение "ромб" также является крайне полезным для мышц таза и самое главное – тренирует вагинальные мышцы. Кроме того, приятным бонусом "ромба" является также "прокачка" внутренней стороны бедра и благотворное действие на коленные суставы, а также на мышцы пресса.

Упражнение. Необходимо опять лечь на спину, затем вытянуть руки вдоль тела вниз ладонями. Ноги нужно поднять вверх под прямым углом – то есть, перпендикулярно полу. Затем сомкните пятки вместе и медленно вытягивайте ноги, при этом – не размыкая ступней. Следующий шаг – напрягая мышцы живота, приподнять голову на пять-семь сантиметров над полом, затем плавно опустить. Подобных повторов нужно сделать 16 раз. Главное – следите за тем, чтобы все делать плавно.

Это упражнение известно нам также с детства, прежде всего потому, что оно очень полезно для поясницы и осанки. Однако, "лягушка" является очень популярной асаной, которую предложила известный тренер по йоге Лесли Ховард из Окленда. Именно она была первой, кто раскрыл и еще одну "полезность" упражнения – "лягушка" раскрывает внутреннюю поверхность бедра, тренирует тазовое дно и приводит в подвижность тазобедренный сустав.

Упражнение. Нужно лечь на пол животом, но под таз следует подложить или небольшой валик, или скрученные полотенца. То есть, необходимо сделать так, чтобы таз и бедра были выше живота. Затем вытянуть руки вперед и принять позу "лягушки", согнув ноги и руки под прямым углом. В этом положении задержаться на три минуты и вернуться в исходную позицию.

Есть и второй вариант – сделать "лягушку" из поперечного полушпагата. Разведите ноги максимально в стороны, затем нагнитесь вперед, "упадите" на руки и сведите ноги сзади в положение "лягушки". Для того, чтобы было легче, вспомните, как плавать в бассейне стилем брасс.

Ни для кого не будет секретом, что приседания в любых видах, крайне полезны для мышц ног. Приседы подтягивают ягодицы, тонизируют мышцы бедра, а также развивают гибкость. Приседы с боковыми выпадами также полезны и для коленных суставов, так как на определенном этапе идет нагрузка всего тела на каждое колено. А еще приседания полезны и для интимной жизни, так как, если верить сексологам, позволяют нащупать точку G и обеспечивают подвижность тазовому суставу.

Упражнение. Делается все просто. Для начала, поставьте ноги на ширину плеч, после чего начинайте плавное приседание с нагрузкой на одно колено, второй ногой упритесь в землю и не сгибайте в колене. В положении сидя проведите 10 секунд, затем плавно поднимайтесь – выполните 10-20 повторений на каждую ногу.

Это упражнение нам также знакомо с детства – лежа на спине, описывать ногами круговые движения, будто бы мы едем на велосипеде. Подобная гимнастика полезна для продольных мышц бедра, кроме того является эффективным средством для "сброса" объема бедер и профилактикой целлюлита. Однако, оно также крайне полезно и для интимной жизни, так как при выполнении этого упражнения в организме увеличивается количество тестостерона, который усиливает процесс сексуального возбуждения.

Упражнение. Нужно лечь на спину, руки положить за голову, а ноги на пол. Затем вытянуть левую ногу на 30 см над полом и тянуться коленом к груди. Если колено – левое, то локтем правой руки тянуться навстречу и наоборот. Повторить по 10 раз, после чего поменять ногу. Выполнение этого упражнения должно напоминать езду на велосипеде.

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