Секс-фитнес: пять упражнений, которые улучшат качество секса и помогут испытать оргазм
Упражнение, знакомое со школы, полезное для мышц таза
Асана из йоги, ставшая популярным способом тренировки интимных мышц
Велосипед для тестостерона
Практически каждый день мы встречаем новые комплексы упражнений, видов спорта, полезных на разные группы мышц, для суставов и растяжки. Однако, об одном виде гимнастики до сих пор многие говорят со стеснением. Речь идет о тренировке интимных мышц.
OBOZREVATEL подготовил комплекс из пяти упражнений, которые принесут пользу в сексуальной жизни.
О пользе упражнения "мостик", который мы все делали еще на школьных уроках физкультуры, говорят многие фитнес-тренеры и инструкторы по йоге. На основе "мостика" делается множество асан в йоге, но мало кто знает, что он полезен также и для интимной жизни, так как тонизирует мышцы спины и таза, что будет крайне полезным для яркого сексуального опыта.
Упражнение. Нужно лечь на спину, вытянуть руки вдоль тела ладонями вниз. Затем обе ноги согнуть в коленях и плавно поднять таз, опираясь на плечи и пятки. Плавно поднимать таз, задержаться в этом положении на 30-60 секунд, после чего плавно опуститесь. Таким образом вы "пробудите" мышцы тазового дна и обеспечите приток крови, кроме того – и к половым органам.
Упражнение "ромб" также является крайне полезным для мышц таза и самое главное – тренирует вагинальные мышцы. Кроме того, приятным бонусом "ромба" является также "прокачка" внутренней стороны бедра и благотворное действие на коленные суставы, а также на мышцы пресса.
Упражнение. Необходимо опять лечь на спину, затем вытянуть руки вдоль тела вниз ладонями. Ноги нужно поднять вверх под прямым углом – то есть, перпендикулярно полу. Затем сомкните пятки вместе и медленно вытягивайте ноги, при этом – не размыкая ступней. Следующий шаг – напрягая мышцы живота, приподнять голову на пять-семь сантиметров над полом, затем плавно опустить. Подобных повторов нужно сделать 16 раз. Главное – следите за тем, чтобы все делать плавно.
Это упражнение известно нам также с детства, прежде всего потому, что оно очень полезно для поясницы и осанки. Однако, "лягушка" является очень популярной асаной, которую предложила известный тренер по йоге Лесли Ховард из Окленда. Именно она была первой, кто раскрыл и еще одну "полезность" упражнения – "лягушка" раскрывает внутреннюю поверхность бедра, тренирует тазовое дно и приводит в подвижность тазобедренный сустав.
Упражнение. Нужно лечь на пол животом, но под таз следует подложить или небольшой валик, или скрученные полотенца. То есть, необходимо сделать так, чтобы таз и бедра были выше живота. Затем вытянуть руки вперед и принять позу "лягушки", согнув ноги и руки под прямым углом. В этом положении задержаться на три минуты и вернуться в исходную позицию.
Есть и второй вариант – сделать "лягушку" из поперечного полушпагата. Разведите ноги максимально в стороны, затем нагнитесь вперед, "упадите" на руки и сведите ноги сзади в положение "лягушки". Для того, чтобы было легче, вспомните, как плавать в бассейне стилем брасс.
Ни для кого не будет секретом, что приседания в любых видах, крайне полезны для мышц ног. Приседы подтягивают ягодицы, тонизируют мышцы бедра, а также развивают гибкость. Приседы с боковыми выпадами также полезны и для коленных суставов, так как на определенном этапе идет нагрузка всего тела на каждое колено. А еще приседания полезны и для интимной жизни, так как, если верить сексологам, позволяют нащупать точку G и обеспечивают подвижность тазовому суставу.
Упражнение. Делается все просто. Для начала, поставьте ноги на ширину плеч, после чего начинайте плавное приседание с нагрузкой на одно колено, второй ногой упритесь в землю и не сгибайте в колене. В положении сидя проведите 10 секунд, затем плавно поднимайтесь – выполните 10-20 повторений на каждую ногу.
Это упражнение нам также знакомо с детства – лежа на спине, описывать ногами круговые движения, будто бы мы едем на велосипеде. Подобная гимнастика полезна для продольных мышц бедра, кроме того является эффективным средством для "сброса" объема бедер и профилактикой целлюлита. Однако, оно также крайне полезно и для интимной жизни, так как при выполнении этого упражнения в организме увеличивается количество тестостерона, который усиливает процесс сексуального возбуждения.
Упражнение. Нужно лечь на спину, руки положить за голову, а ноги на пол. Затем вытянуть левую ногу на 30 см над полом и тянуться коленом к груди. Если колено – левое, то локтем правой руки тянуться навстречу и наоборот. Повторить по 10 раз, после чего поменять ногу. Выполнение этого упражнения должно напоминать езду на велосипеде.
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