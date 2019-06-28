"Уродство, требующее лечения": русская "Ким Кардашьян" разозлила сеть голым фото

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", нарвалась на критику из-за очередного откровенного снимка.

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где она позирует в миниплавках, которых почти не видно, и бюстгальтере, который удачно подчеркивает пышный бюст.

“Когда люди успели массово сойти с ума и решить, что необъятное заднее место - это красиво?! Уродство требующее лечения..”, “Роскошная фигура”, “Ну блин и накачала себя”, “Очень горячо”, — неоднозначно комментируют фото подписчики Квитко.

Instagram@anastasiya_kvitko

Instagram@anastasiya_kvitko

Instagram@anastasiya_kvitko

Instagram@anastasiya_kvitko

Instagram@anastasiya_kvitko

Instagram@anastasiya_kvitko

С 17 лет девушка начала строить модельную карьеру. Затем переехала в Штаты, где о ней узнали уже как о "плюс сайз" модели. Анастасия увеличила грудь, попу и сделала несколько пластических операций на лице. В 2016 году снялась в клипе известного американского исполнителя Pitbull. В конце 2016 года стала лицом американской марки Eliya Cioccolato и представила круизную коллекцию купальников.

Фотографии русской "Ким Кардашьян" в бикини:

Анастасия Квитко Instagram@anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко Instagram@anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко Instagram@anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко Instagram@anastasiya_kvitko

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Виктор Литвиненко рассказал, что грудь Анастасии Квитко могла получиться такой в результате мамопластики, а ягодицы – глютеопластики.

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