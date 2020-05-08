Рот на носу: странная оптическая иллюзия на лице стала трендом в сети

В связи с карантином из-за пандемии коронавируса в сети начал набирать популярности новый тренд: оптическая иллюзия на лице, созданная с помощью макияжа.

В частности, в Instagram под хештегом #tinyfacechallenge пользователи публикуют фотографии, на которых демонстрируют свое "новое лицо".

Instagram @karlakartistry

Так, идея флешмоба состоит в том, чтобы с помощью косметики сымитировать на своем лице контуры уменьшенного кукольного лица. Поэтому на переносице девушке рисуют себе небольшой нос, а на кончике носа – новые губы.

Instagram @mckennafusselman

Чтобы скрыть свои настоящие губы, пользователи повязывают шарфы или натягивают ворот водолазки.

Instagram @nastya_svirskaya

Instagram @beautybydanyeil

Instagram @elle.ervin

Пользователи в сети неоднозначно реагируют на новый челлендж: одни в восторге от преображения девушек, другие, наоборот, признаются, что их пугают "новые лица".

Instagram @josagparena

Instagram @itshannahduhhhhh

Instagram @capn_pants_

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские звезды приняли участие во флешмобе с подушками.