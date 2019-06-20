Звезда сериала "Счастливы вместе" взбудоражила сеть обнаженным фото

33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова показала фигуру спустя два месяца после родов.

Актриса впечатлила пользователей сети новым красочным фото. На нем она стоит на мосту возле басейна в купальнике, который подчеркивает ее стройную фигуру. Фото актриса разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Сейчас Сагалова и ее близкие отдыхают на Кипре.

"Дашуль, фигурка топ, а какой сейчас вес, если не секретик?!!", "Светка-конфетка", "Даша, очень хорошо выглядите. Красотка",- одарили актрису комплиментами.

Свою третью беременность она скрывала до последнего. До сих пор не известен пол и имя ребенка. Поклонники предполагают, что это мальчик.

Последние несколько лет она руководит танцевальной школой.

Как сообщал OBOZREVATEL, раскрыта правда о смерти звезды "Счастливых вместе".

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