Романтический уик-энд Маркл и принца Гарри: названы ошеломительные расходы

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл перед рождением первенца решили устроить себе романтический уик-энд.

Как сообщает Daily Mail, пара остановилась в элитном отеле Heckfield Place в Хэмпшире, в часе езды от Лондона. Они сняли самые дорогие апартаменты за 10 000 фунтов стерлингов в сутки, с отдельной столовой и террасой. Отмечается, что на трехдневный отпуск Меган и Гарри потратили 33 000 фунтов стерлингов.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Daily Mail

Отель Heckfield Place Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

По словам инсайдеров, герцог и герцогиня Сассекские все время гуляли в резиновых сапогах и ели в своей комнате, избегая двух собственных рестораторов. Сразу же после отпуска Меган и Гарри переехали в свой дом, коттедж Фрогмор-хаус, который отныне является их личной резиденцией.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля стало известно, что Маркл и принц Гарри собираются переехать в новый отремонтированный дом, который подарила королева Елизавета II.

Позже появилась информация, что герцогиня не собирается рожать в госпитале Святой Марии, в котором по традиции появлялись на свет члены королевской семьи.

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