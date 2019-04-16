Родила? Появилась противоречивая информация о Меган Маркл

В социальных сетях заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл уже родила первенца, однако в Букингемском дворце дали исчерпывающий ответ на эту информацию.

По данным The Sun, такие слухи появились после того, как она и принц Гарри огласили свое решение по поводу полного отсутствия публичности вокруг будущих родов.

"В королевских кругах разного рода разговоры о том, что у Меган и Гарри уже родился ребенок. Никто бы и не удивился, если это произошло", – рассказал некий королевский источник прессе, из-за чего началась шумиха в сети.

"Дров в огонь" также подбросил пост в Instagram-аккаунте Sussex Royal, где Маркл и Гарри поблагодарили поклонников за участие в благотворительном сборе средств по их просьбе. Они хотели, чтобы деньги, которые фанаты были готовы потратить на подарки для их первенца, были направлены на помощь другим детям.

Бывший помощник королевы Елизаветы II Дики Арбитер резко прокомментировал слухи вокруг вероятных родов Маркл. В студии австралийского телешоу Today Extra он посоветовал таблоидам и поклонникам "придержать лошадей".

Дики Арбитер

"Если вы поверили в такое, вас можно убедить в чем угодно. Мы примерно знаем, когда ребенок должен родиться. Кроме того, Гарри и Меган объяснили достаточно ясно, что роды пройдут в приватной обстановке. Никаких предварительных уведомлений не будет, и они сообщат детали, когда проведут немного времени с ребенком. Роды, как уже было сказано, состоятся в конце апреля или в начале мая, так что мы должны придержать лошадей хотя бы до тех пор", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Меган Маркл и принц Гарри нарушили много традиций королевской семьи. Герцогиня отказалась рожать в том же месте, где это делали Кейт Миддлтон и принцесса Диана.

4 апреля Маркл и принц Гарри переехали в новый дом, в реставрацию которого вложили много денег.

Герцогиня отказалась от услуг придворных акушеров, захотев, чтобы при родах присутствовала частная команда медиков-женщин.

А уже почти перед родами Меган и Гарри сообщили, что не будут позировать с ребенком на ступеньках. Они отметят это событие только в кругу семьи.

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