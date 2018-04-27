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Звезда "Мастершеф" поделилась эксклюзивным рецептом французского десерта

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Победительница шестого сезона украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Асмик Гаспарян поделилась авторским рецептом лимонного десерта, который станет прекрасным дополнением для летнего праздничного стола (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Тарт в виде фаршированных лимонов обладает свежим насыщенным вкусом. Подробным рецептом блюда Асмик поделилась с читателями "Обозревателя".

Тарт - распространенный во французской кухне открытый пирог из особого песочного теста, замешиваемого, как правило, без добавления соли или сахара.

Асмик Гаспарян

Пресс-служба

Ингредиенты:

  • лимоны — 3 шт.

  • лайм — 1 шт.

  • молоко (3,2%) — 40 мл

  • сливочное масло (82,5%) — 220 г

  • яйца — 4 шт.

  • мука — 140 г

  • сахар — 800 г

  • сахарная пудра — 150 г

  • соль — 3 г

  • вода — 1,2 л

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Победительница "МастерШеф" поделилась уникальным рецептом

Способ приготовления:

Приготовьте тесто: натрите на крупной терке охлажденное сливочное масло, добавьте сахарную пудру, соль и муку. Перетрите в крошку. Затем добавьте взбитое яйцо и перемешайте.

Готовое тесто выложите между двух листов пергамента и раскатайте в тонкий пласт. Отправьте корж в холодильник на 20 минут. Из охлажденного теста снимите верхний пергамент, разрежьте тесто на полоски, положите в морозилку на 40 минут.

Охлажденные полоски на пергаменте выложите на противень и запекайте 15 минут при температуре 160°С. Готовые палочки достаньте из духовки и дайте им остыть.

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Для лимонных оболочек вырежьте со стороны лимона отверстие. Осторожно достаньте из него всю мякоть, отложите ее. Оболочки залейте водой, добавьте соль и доведите до кипения.

Затем слейте воду, залейте чистой, снова доведите до кипения и повторите процедуру еще два раза. После последнего - слейте лимоны на сито и дайте стечь воде.

Смешайте сахар с водой, прогрейте до растворения сахара. Отправьте лимонные оболочки в сироп, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 40 минут. Затем достаньте проваренные лимоны, выложите на тарелку отверстием вниз и оставьте остывать.

Для крема: выжмите сок из отложенной лимонной мякоти. Добавьте молоко, яйца, порезанную полосками цедру лайма и сахарную пудру. Варите до загустения 10 минут. Затем добавьте сливочное масло и проварите до однородности. Готовый крем процедите через сито, накройте пленкой и поставьте в холодильник на сутки.

Остывшие лимонные оболочки заполните кремом, выложите на них по диагонали по одной выпеченной палочке.

Со стороны плодоножки лимона сделайте небольшое отверстие с помощью зубочистки и прикрепите лист розы. При подаче разрежьте лимон, и на крем, который начал вытекать, покрошите еще одну палочку теста.

Как сообщал "Обозреватель", победительница "МастерШеф" Асмик Гаспарян ранее рассказала, как приготовить полезный десерт из тыквы и айвы.

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