Звезда "Мастершеф" поделилась эксклюзивным рецептом французского десерта

Победительница шестого сезона украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Асмик Гаспарян поделилась авторским рецептом лимонного десерта, который станет прекрасным дополнением для летнего праздничного стола (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Тарт в виде фаршированных лимонов обладает свежим насыщенным вкусом. Подробным рецептом блюда Асмик поделилась с читателями "Обозревателя".

Тарт - распространенный во французской кухне открытый пирог из особого песочного теста, замешиваемого, как правило, без добавления соли или сахара.

Асмик Гаспарян Пресс-служба

Ингредиенты:

лимоны — 3 шт.

лайм — 1 шт.

молоко (3,2%) — 40 мл

сливочное масло (82,5%) — 220 г

яйца — 4 шт.

мука — 140 г

сахар — 800 г

сахарная пудра — 150 г

соль — 3 г

вода — 1,2 л

Способ приготовления:

Приготовьте тесто: натрите на крупной терке охлажденное сливочное масло, добавьте сахарную пудру, соль и муку. Перетрите в крошку. Затем добавьте взбитое яйцо и перемешайте.

Готовое тесто выложите между двух листов пергамента и раскатайте в тонкий пласт. Отправьте корж в холодильник на 20 минут. Из охлажденного теста снимите верхний пергамент, разрежьте тесто на полоски, положите в морозилку на 40 минут.

Охлажденные полоски на пергаменте выложите на противень и запекайте 15 минут при температуре 160°С. Готовые палочки достаньте из духовки и дайте им остыть.

Для лимонных оболочек вырежьте со стороны лимона отверстие. Осторожно достаньте из него всю мякоть, отложите ее. Оболочки залейте водой, добавьте соль и доведите до кипения.

Затем слейте воду, залейте чистой, снова доведите до кипения и повторите процедуру еще два раза. После последнего - слейте лимоны на сито и дайте стечь воде.

Смешайте сахар с водой, прогрейте до растворения сахара. Отправьте лимонные оболочки в сироп, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 40 минут. Затем достаньте проваренные лимоны, выложите на тарелку отверстием вниз и оставьте остывать.

Для крема: выжмите сок из отложенной лимонной мякоти. Добавьте молоко, яйца, порезанную полосками цедру лайма и сахарную пудру. Варите до загустения 10 минут. Затем добавьте сливочное масло и проварите до однородности. Готовый крем процедите через сито, накройте пленкой и поставьте в холодильник на сутки.

Остывшие лимонные оболочки заполните кремом, выложите на них по диагонали по одной выпеченной палочке.

Со стороны плодоножки лимона сделайте небольшое отверстие с помощью зубочистки и прикрепите лист розы. При подаче разрежьте лимон, и на крем, который начал вытекать, покрошите еще одну палочку теста.

Как сообщал "Обозреватель", победительница "МастерШеф" Асмик Гаспарян ранее рассказала, как приготовить полезный десерт из тыквы и айвы.