Зеленый борщ с кинзой и имбирем: рецепт от телеведущего

Зеленый борщ с кинзой и имбирем прекрасно подходит для сытного обеда.

Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман поделился с OBOZREVATELрецептом этого вкусного блюда.

Ингредиенты:

Мясо птицы на кости (куриные/индюшиные бедра/крылья) - 500 г

Картофель – 3 средние;

Морковь – 2 средние;

Имбирь свежий - 3 см. кусочек;

Кинза - средний пучок;

Щавель - большой пучок, прибл. 150 г;

Луковица - 1 средняя;

Гвоздика, перец горошком, лавровый лист.

Способ приготовления:

Зеленый борщ с кинзой и имбирем пресс-служба телеканала "Украина"

1. Очищаем имбирь от шкурки. Режем одну морковь, черешковый сельдерей и имбирь кружочками среднего размера.

2. Заливаем в большую кастрюлю холодную воду и отправляем туда куриное мясо, овощи, луковицу целиком, гвоздику, лавровый лист, перец горошком и вымытый пучок кинзы.

Совет: Воткните гвоздику в луковицу, чтобы потом не ловить ее по всему бульону.

3. Ставим на сильный огонь. Только вода закипит – уменьшите огонь до малого и оставьте на 1,5 часа. При образовании пены – снимайте ее шумовкой.

Совет: Ни в коем случае не накрывайте кастрюлю крышкой. Это позволит сохранить прозрачность бульона. Доливайте воду, когда будет она выкипать.

4. Картошку нарезаем кубиком. Натираем морковь на среднюю терку.

5. Извлекаем из бульона овощи и куриное мясо. Все, кроме курицы выбрасываем. Курицу отделяем от костей. Бульон снова доводим до кипения и засыпаем в него картофель. Через 10 минут засыпаем в бульон морковь. Варим еще 5 минут.

6. Добавляем в бульон куриное мясо. Режем полосками щавель. Отправляем зелень в кастрюлю и выключаем огонь. Солим по вкусу. Добавляем вареное вкрутую яйцо или яйцо пашот.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Светлана Фус поделилась рецептом клубничного салата с мясом курицы.