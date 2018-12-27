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Закуски на Новый год 2019: топ-5 рецептов

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Закуски – это неотъемлемое блюдо праздничного стола. Они готовятся быстро и просто, что в режиме постоянной нехватки времени является очень важным плюсом.

OBOZREVATEL подготовил топ-5 вкусных закусок, которые можно подать к новогоднему столу в 2019 году.

Закуска из томатов и сыра

Закуски на Новый год 2019: топ-5 рецептов

Закуска из томатов и сыра

Фото: cooksa.ru

Ингредиенты:

  • 7 шт. - томаты

  • 3 ст. л. - майонез

  • 200 г - твердый сыр

  • 6 зубчиков - чеснок

  • 2 ст. л. - свежая измельченная петрушка

  • 4 шт. - яйцо

  • 2 ст. л. - натуральный йогурт

  • 1 ч. л. - соль

  • 2 щепотки - молотый перец

  • Для украшения - листья петрушки

Способ приготовления:

Сварите вкрутую яйца, очистите их и крупно натрите. Далее измельчите на крупной терке сыр.

Очистите чеснок и мелко покрошите его. Отправьте его к яичной и сырной стружке, и добавьте специи. Заправьте продукты сочетанием йогурта и майонеза. Все основательно перемешайте.

Далее нарежьте кружочками томаты толщиной 7 мм. Немного поперчите и слегка посолите. Выложите на томатные ломтики салат и натрите сверху яичный желток.

Аппетитная закуска на чипсах

Закуски на Новый год 2019: топ-5 рецептов

Закуска на чипсах

Фото: poperchi.ru

Ингредиенты:

  • 140 г - творожный сливочный сыр

  • 150 г - красная рыба малосольная

  • 70 г - чипсы

Способ приготовления:

Очистите рыбу от косточек и мелко порежьте. Затем добавьте к ней творожный сыр и все основательно перемешайте. Также по желанию можно приправить начинку молотой паприкой.

Выложите на чипсы полученную заправку. В качестве украшения можете добавить петрушку.

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Канапе с ананасами, курицей и апельсинами

Закуски на Новый год 2019: топ-5 рецептов

Канапе с ананасами, курицей и апельсинами

Фото: russFood.com

Ингредиенты:

  • 1 шт. - куриное филе

  • 3-4 колечка - консервированные ананасы

  • 1 шт. - апельсин

  • 1 зубчик - чеснок

  • 3 веточки - сухая мята

  • По вкусу - соль и перец

Способ приготовления:

На разогретую сковороду с растительным маслом отправьте сухие веточки мяты, очищенный зубчик чеснока и куриное филе. Обжарьте до золотой корочки и посыпьте специями. Далее отправьте филе в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Очистите апельсин от кожуры и нарежьте его кубиками. Остывшее куриное филе также нарежьте кубиками.

Далее на шпажки накалывайте сначала кусочки нарезанного ананаса, на него — кусочек апельсина, затем кусочек курицы, еще раз ананас и завершите кусочком курицы.

Горячие бутерброды с помидорами и сыром

Закуски на Новый год 2019: топ-5 рецептов

Горячие бутерброды с помидорами и сыром

Фото: smachno.ua

Ингредиенты:

  • 1 шт. - багет

  • 3 шт. - помидор

  • 1 шт. - лук

  • 1 зубчик - чеснок

  • 0,5 ч. л. - базилик сушеный

  • 200 г - сыр моцарелла

  • По вкусу - соль и перец

Способ приготовления:

В небольшую миску сложите нарезанные помидоры, лук, чеснок и базилик. Посолите и поперчите. Тщательно перемешайте все, накройте крышкой и поставьте в холодильник.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Нарежьте французский багет на 12 ломтиков по диагонали, выложите его на противень и поджаривайте в духовке 5 минут до румяной корочки при 120 градусах.

Далее намажьте багет томатной начинкой. Сверху выложите тонкие ломтики сыра моцарелла. Поставьте противень с хлебом в духовку еще на пару минут, чтобы сыр немного расплавился.

Фаршированный чернослив

Закуски на Новый год 2019: топ-5 рецептов

Фаршированный чернослив

Фото: russFood.com

Ингредиенты:

  • 12 шт. - чернослив

  • 1 зубчик - чеснок

  • 3 половинки - орехи грецкие

  • 80 г - сыр твердый

  • 1 ст. л. - майонез

  • 1 шт. - желток от варенного яйца

  • 1 веточка - петрушка

  • По вкусу - соль и перец

Способ приготовления:

Сварите яйцо вкрутую и оставьте только желток. Замочите чернослив в кипяченой воде на 10 минут.

Подсушите грецкие орехи на сухой сковородке и потом измельчите их. Далее натрите на мелкой терке сыр и добавьте туда крошку грецкого ореха и яичный желток. Добавьте в готовую смесь чеснок, петрушку и заправьте все майонезом.

Нафаршируйте чернослив приготовленной острой начинкой из сыра и орехов.

Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.

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