Закуски на Новый год 2019: топ-5 рецептов

Закуски – это неотъемлемое блюдо праздничного стола. Они готовятся быстро и просто, что в режиме постоянной нехватки времени является очень важным плюсом.
OBOZREVATEL подготовил топ-5 вкусных закусок, которые можно подать к новогоднему столу в 2019 году.
Закуска из томатов и сыра
Закуска из томатов и сыра
Фото: cooksa.ru
Ингредиенты:
7 шт. - томаты
3 ст. л. - майонез
200 г - твердый сыр
6 зубчиков - чеснок
2 ст. л. - свежая измельченная петрушка
4 шт. - яйцо
2 ст. л. - натуральный йогурт
1 ч. л. - соль
2 щепотки - молотый перец
Для украшения - листья петрушки
Способ приготовления:
Сварите вкрутую яйца, очистите их и крупно натрите. Далее измельчите на крупной терке сыр.
Очистите чеснок и мелко покрошите его. Отправьте его к яичной и сырной стружке, и добавьте специи. Заправьте продукты сочетанием йогурта и майонеза. Все основательно перемешайте.
Далее нарежьте кружочками томаты толщиной 7 мм. Немного поперчите и слегка посолите. Выложите на томатные ломтики салат и натрите сверху яичный желток.
Аппетитная закуска на чипсах
Закуска на чипсах
Фото: poperchi.ru
Ингредиенты:
140 г - творожный сливочный сыр
150 г - красная рыба малосольная
70 г - чипсы
Способ приготовления:
Очистите рыбу от косточек и мелко порежьте. Затем добавьте к ней творожный сыр и все основательно перемешайте. Также по желанию можно приправить начинку молотой паприкой.
Выложите на чипсы полученную заправку. В качестве украшения можете добавить петрушку.
Канапе с ананасами, курицей и апельсинами
Канапе с ананасами, курицей и апельсинами
Фото: russFood.com
Ингредиенты:
1 шт. - куриное филе
3-4 колечка - консервированные ананасы
1 шт. - апельсин
1 зубчик - чеснок
3 веточки - сухая мята
По вкусу - соль и перец
Способ приготовления:
На разогретую сковороду с растительным маслом отправьте сухие веточки мяты, очищенный зубчик чеснока и куриное филе. Обжарьте до золотой корочки и посыпьте специями. Далее отправьте филе в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
Очистите апельсин от кожуры и нарежьте его кубиками. Остывшее куриное филе также нарежьте кубиками.
Далее на шпажки накалывайте сначала кусочки нарезанного ананаса, на него — кусочек апельсина, затем кусочек курицы, еще раз ананас и завершите кусочком курицы.
Горячие бутерброды с помидорами и сыром
Горячие бутерброды с помидорами и сыром
Фото: smachno.ua
Ингредиенты:
1 шт. - багет
3 шт. - помидор
1 шт. - лук
1 зубчик - чеснок
0,5 ч. л. - базилик сушеный
200 г - сыр моцарелла
По вкусу - соль и перец
Способ приготовления:
В небольшую миску сложите нарезанные помидоры, лук, чеснок и базилик. Посолите и поперчите. Тщательно перемешайте все, накройте крышкой и поставьте в холодильник.
Разогрейте духовку до 190 градусов. Нарежьте французский багет на 12 ломтиков по диагонали, выложите его на противень и поджаривайте в духовке 5 минут до румяной корочки при 120 градусах.
Далее намажьте багет томатной начинкой. Сверху выложите тонкие ломтики сыра моцарелла. Поставьте противень с хлебом в духовку еще на пару минут, чтобы сыр немного расплавился.
Фаршированный чернослив
Фаршированный чернослив
Фото: russFood.com
Ингредиенты:
12 шт. - чернослив
1 зубчик - чеснок
3 половинки - орехи грецкие
80 г - сыр твердый
1 ст. л. - майонез
1 шт. - желток от варенного яйца
1 веточка - петрушка
По вкусу - соль и перец
Способ приготовления:
Сварите яйцо вкрутую и оставьте только желток. Замочите чернослив в кипяченой воде на 10 минут.
Подсушите грецкие орехи на сухой сковородке и потом измельчите их. Далее натрите на мелкой терке сыр и добавьте туда крошку грецкого ореха и яичный желток. Добавьте в готовую смесь чеснок, петрушку и заправьте все майонезом.
Нафаршируйте чернослив приготовленной острой начинкой из сыра и орехов.
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