Закуски на Новый год 2019: топ-5 рецептов

Закуски – это неотъемлемое блюдо праздничного стола. Они готовятся быстро и просто, что в режиме постоянной нехватки времени является очень важным плюсом.

OBOZREVATEL подготовил топ-5 вкусных закусок, которые можно подать к новогоднему столу в 2019 году.

Закуска из томатов и сыра

Закуска из томатов и сыра Фото: cooksa.ru

Ингредиенты:

7 шт. - томаты

3 ст. л. - майонез

200 г - твердый сыр

6 зубчиков - чеснок

2 ст. л. - свежая измельченная петрушка

4 шт. - яйцо

2 ст. л. - натуральный йогурт

1 ч. л. - соль

2 щепотки - молотый перец

Для украшения - листья петрушки

Способ приготовления:

Сварите вкрутую яйца, очистите их и крупно натрите. Далее измельчите на крупной терке сыр.

Очистите чеснок и мелко покрошите его. Отправьте его к яичной и сырной стружке, и добавьте специи. Заправьте продукты сочетанием йогурта и майонеза. Все основательно перемешайте.

Далее нарежьте кружочками томаты толщиной 7 мм. Немного поперчите и слегка посолите. Выложите на томатные ломтики салат и натрите сверху яичный желток.

Аппетитная закуска на чипсах

Закуска на чипсах Фото: poperchi.ru

Ингредиенты:

140 г - творожный сливочный сыр

150 г - красная рыба малосольная

70 г - чипсы

Способ приготовления:

Очистите рыбу от косточек и мелко порежьте. Затем добавьте к ней творожный сыр и все основательно перемешайте. Также по желанию можно приправить начинку молотой паприкой.

Выложите на чипсы полученную заправку. В качестве украшения можете добавить петрушку.

Канапе с ананасами, курицей и апельсинами

Канапе с ананасами, курицей и апельсинами Фото: russFood.com

Ингредиенты:

1 шт. - куриное филе

3-4 колечка - консервированные ананасы

1 шт. - апельсин

1 зубчик - чеснок

3 веточки - сухая мята

По вкусу - соль и перец

Способ приготовления:

На разогретую сковороду с растительным маслом отправьте сухие веточки мяты, очищенный зубчик чеснока и куриное филе. Обжарьте до золотой корочки и посыпьте специями. Далее отправьте филе в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Очистите апельсин от кожуры и нарежьте его кубиками. Остывшее куриное филе также нарежьте кубиками.

Далее на шпажки накалывайте сначала кусочки нарезанного ананаса, на него — кусочек апельсина, затем кусочек курицы, еще раз ананас и завершите кусочком курицы.

Горячие бутерброды с помидорами и сыром

Горячие бутерброды с помидорами и сыром Фото: smachno.ua

Ингредиенты:

1 шт. - багет

3 шт. - помидор

1 шт. - лук

1 зубчик - чеснок

0,5 ч. л. - базилик сушеный

200 г - сыр моцарелла

По вкусу - соль и перец

Способ приготовления:

В небольшую миску сложите нарезанные помидоры, лук, чеснок и базилик. Посолите и поперчите. Тщательно перемешайте все, накройте крышкой и поставьте в холодильник.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Нарежьте французский багет на 12 ломтиков по диагонали, выложите его на противень и поджаривайте в духовке 5 минут до румяной корочки при 120 градусах.

Далее намажьте багет томатной начинкой. Сверху выложите тонкие ломтики сыра моцарелла. Поставьте противень с хлебом в духовку еще на пару минут, чтобы сыр немного расплавился.

Фаршированный чернослив

Фаршированный чернослив Фото: russFood.com

Ингредиенты:

12 шт. - чернослив

1 зубчик - чеснок

3 половинки - орехи грецкие

80 г - сыр твердый

1 ст. л. - майонез

1 шт. - желток от варенного яйца

1 веточка - петрушка

По вкусу - соль и перец

Способ приготовления:

Сварите яйцо вкрутую и оставьте только желток. Замочите чернослив в кипяченой воде на 10 минут.

Подсушите грецкие орехи на сухой сковородке и потом измельчите их. Далее натрите на мелкой терке сыр и добавьте туда крошку грецкого ореха и яичный желток. Добавьте в готовую смесь чеснок, петрушку и заправьте все майонезом.

Нафаршируйте чернослив приготовленной острой начинкой из сыра и орехов.

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