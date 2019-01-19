Выпечка в микроволновке: быстрые и простые рецепты

В микроволновке можно не только разогревать, но и выпекать вкусные и простые блюда. Такая выпечка по своим вкусовым качествам ничуть не уступит обычной.

OBOZREVATEL подготовил подборку самых интересных рецептов кексов, печенья и пирогов в СВЧ, которые не потребуют много усилий.

Печенье "кокосинка"

Печенье "кокосинка" povarvdome.com

3 яйца;

150 г сахара;

250 г кокосовой стружки.

Взбить миксером яйца с сахаром в крутую пену. Как только крупинки разойдутся, добавить кокосовую стружку. Когда тесто будет готово, слепить из него шарики чуть больше грецкого ореха или примерно такого же размера пирамидки. Застелить поддон микроволновки пекарской бумагой и выложить на него слепленные шарики. Выпекать партиями на максимальной мощности по 3-4 минуты, в середине приготовления проверяя готовность.

Быстрый шоколадный кекс

Быстрый шоколадный кекс iamcook.ru

1 яйцо;

3 ст. ложки сахара;

2 ст. ложки молока;

3 ст. ложки подсолнечного масла;

1 ст. ложка какао-порошка;

1 ч. ложка разрыхлителя для теста;

1 щепотка ванилина.

Смазать посуду для микроволновки, в которой будет выпекаться кекс, растительным маслом. Туда вбить яйцо, добавить сахар и взбить вилкой. Добавить молоко, подсолнечное (или любое другое растительное масло без запаха) масло, какао, муку, разрыхлитель и ванилин. Все перемешать. Также можно добавить орешки, шоколад, изюм. Поставить формочку с тестом в микроволновку при мощности 750 на 3-4 минуты.

Яблочный пирог

Яблочный пирог sympaty.net

1 стакан муки;

1 стакан сахара;

4 яйца;

3 яблока;

3/4 чайных ложки соды;

½ ч. ложки уксуса или лимонного сока;

1-2 щепотки ванильного сахара;

20 г маргарина или сливочного масла.

Взбить яйца с сахаром, подсыпать муку и ванильный сахар. Погасить соду уксусом или лимонным соком и добавить в тесто. Помыть и почистить яблоки, нарезать их на маленькие ломтики. Высыпать нарезанные яблоки в тесто. Форму для микроволновки смазать маргарином. Силиконовую форму смазывать не нужно. Выложить тесто в форму и поставить в микроволновку на максимальную мощность на 10-12 минут. Первый раз пробный - все микроволновки разные, поэтому каждые 2-3 минуты надо проверять готовность пирога.

Печенье-минутка

Печенье-минутка povar.ru

¾ стакана овсяных хлопьев;

1 банан;

специи для аромата – корица, ваниль, имбирь, мускатный орех;

добавки – шоколад, орехи, сушеные ягоды.

Банан очистить и размять вилкой. Добавить хлопья и добавки по вкусу. Тщательно все перемешать и из полученной массы сформировать 3-4 печенья. Выложить их на тарелку, подходящую для микроволновки (можно сразу на стекляшку). Отправить запекаться при полной мощности на 60 секунд.

Банановый пудинг

Банановый пудинг povar.ru

1 банан;

25 г сливочного масла;

2 ст. ложки сахара;

3 ст. ложки муки;

1 ст. ложка молока;

1 ч. ложка разрыхлителя;

1 яйцо.

Банан почистить и размять вилкой до состояния пюре. Добавить яйцо, молоко, сахар и растопленное и немного охлажденное сливочное масло. Перемешать и добавить муку и разрыхлитель теста. Перемешать все еще раз. Смазать форму маслом и перелить в нее получившееся тесто. Отправить в микроволновку на максимальную мощность на 4 минуты. Пудинг за это время хорошо поднимется и станет пористым и губчатым.

Ранее OBOZREVATEL собрал для вас пять самых лучших рецептов приготовления глинтвейна.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся