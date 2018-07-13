Вишневое варенье с корицей: рецепт от известного повара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом вишневого варенья с корицей.

"Как бы это странно ни звучало, но варенье любит специи. Бадьян, корица и даже перец. Вы даже не представляете, как несколько звездочек бадьяна или палочек корицы может изменить, казалось бы, идеальный вкус вашего любимого варенья. Я предлагаю приготовить вишневое варенье с корицей. Поверьте, оно просто замечательное", – написал он на своем сайте.

Фото: Yuliya Goryn Photography facebook.com/KlopotenkoEvgeniy

Ингредиенты

Вишня – 1 кг,

Сахар – 600 г,

Корица – 2 палочки.

Способ приготовления:

Вишни помойте и удалите косточки. Сложите вишни в кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром и дайте постоять 10-15 минут, чтобы ягоды пустили сок.

Добавьте к вишне палочки корицы и поставьте на средний огонь и доведите до кипения.

Уменьшите огонь до минимума и варите в течение 10 минут, периодически помешивая. Разложите по стерильным банкам и закрутите крышками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Клопотенко поделился своими секретами приготовления варенья, которые каждый может использовать на собственной кухне.