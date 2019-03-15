Великий пост-2019: рецепты для тех, кто не придерживается

Великий пост-2019 продлиться с 11 марта до 27 апреля. В этот период многим придется отказаться от любимых блюд и продуктов. Но есть и те, кто не придерживается поста в связи с состоянием здоровья или вероисповеданием.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать 3 простых рецепта вкусных блюд для тех, кто в этом году решил не менять свой образ питания.

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Свиные ребрышки в соевом соусе

Ингредиенты: 800 гр некрупных свиных ребрышек, 3 л воды, 5 см свежего корня имбиря, 3 лука-порея, 4 ст. ложки сухого вина (красного или белого, по вкусу), 2 ст. ложки оливкового масла, 4 ст. ложки соевого соуса, 4 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки белого бальзамического уксуса, 2 ст. ложки кунжутного масла, соль по вкусу.

Приготовление: налить в кастрюлю 3 л. воды, довести до кипения и всыпать 1 ст. л. соли.

Имбирь очистить и нарезать кубиками. Половину этого добавить в кастрюлю, вместе с нарезанным колечками луком. Вылить в кастрюлю 2 ст. л. вина и положить туда ребрышки. Варить их необходимо в течение 45 минут на слабом огне.

После того, как ребрышки будут сварены, нужно обжарить их на среднем огне.

В ту же сковороду, где жарились ребрышки, выложить лук-порей и обжарить в течение 2-4 минут, периодически помешивая. После этого к нему необходимо добавить оставшийся имбирь и жарить, помешивая, еще 3 минуты, после чего влить туда 4 ст. л. сахара и 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. бальзамического уксуса, кунжутного масла и вина.

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Салат с прошутто, рукколой и авокадо

Ингредиенты: 200 гр рукколаы, 150 гр помидоров черри, 200 гр прошутто, адыгейский сыр, горчица — 1 чайная ложка, бальзамический уксус — 1 чайная ложка, оливковое масло, 1 спелый авокадо. Соль, перец, травы добавить по вкусу.

Приготовление: все ингредиенты нарезать крупными курочками, выложить на тарелку сначала рукколу, потом часть сыра, помидоры, авокадо. Сверху положить прошутто и полить все бальзамическим уксусом и оливковым маслом, украсить салат остатками сыра.

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Стейк Рибай на сковороде

Ингредиенты: 1 стейк рибай высотой около 4 см, морская соль и крупно помолотый черный перец, 25 грамм сливочного масла, 1 раздавленная долька чеснока, веточка тимьяна.

Приготовление: мясо необходимо нагреть до комнатной температуры. Сковороду с толстым дном поставить на средний огонь. После этого равномерно рассыпать по тарелке соль и перец, обвалять в смеси стейк и положить на сковороду. Готовить по 60-90 секунд с каждой стороны. Уменьшив огонь нужно добавить на сковороду чеснок, масло и тимьян, и когда все растает, перемешать и полить смесью стейк. 4-сантиметровый рибай будет готовиться примерно 6 минут до medium rare.

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