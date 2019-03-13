Великий пост 2019: меню второй недели

Наступает вторая неделя Великого поста, который продлится до 27 апреля.

Так, она уже не такая строгая, как первая. Но правила поста остаются те же: не есть мяса, рыбу, молока и яиц. OBOZREVATEL решил составить примерный список блюд для питания во время второй недели Великого Поста.

Фото: ivona.bigmir.net

Понедельник

Первый день второй седмицы является днем сухоядения, но разрешено заваривать чай, травяной или черный.

Завтрак: фрукты, смешанные с орехами и медом, чай.

Обед: салат из свеклы, моркови, болгарского перца и пекинской капусты.

Ужин: вареники с картофелем и грибами.

Вареники с картофелем и грибами Фото: arborio.ru

Вторник

Завтрак: гречневая каша с корицей и медом.

Обед: рассольник, сваренный с перловкой и картофелем.

Ужин: отбивные из капусты с добавлением грибов в качестве начинки.

Среда

Третий день недели также является днем сухоядение, поэтому к нему следует подготовиться заранее.

Завтрак: мюсли, залитые любым соком.

Обед: гречка с огурцами и помидорами.

Ужин: роллы из лаваша с овощной начинкой.

Четверг

Завтрак: салат из яблок, вишен и орехов.

Обед: грибная солянка.

Грибная солянка Фото: povar.ru

Ужин: салат: помидоры, чеснок и сухарики.

Пятница

Завтрак: салат из овощей и несколькими кусочками хлеба.

Обед: чечевичный суп.

Ужин: закуска из баклажанов и перцев.

Суббота

Выходные дни ненамного отличаются от будней, ибо не снимается запрет на рыбу.

Завтрак: драники.

Обед: гороховый суп.

Ужин: плов с изюмом и морковью.

Воскресенье

Завтрак: оладьи с яблоками.

Оладьи с яблоками Фото: ivona.bigmir.net

Обед: красный борщ.

Ужин: ризотто с шампиньонами.

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