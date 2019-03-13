Великий пост 2019: меню второй недели

Наступает вторая неделя Великого поста, который продлится до 27 апреля.
Так, она уже не такая строгая, как первая. Но правила поста остаются те же: не есть мяса, рыбу, молока и яиц. OBOZREVATEL решил составить примерный список блюд для питания во время второй недели Великого Поста.
Фото: ivona.bigmir.net
Понедельник
Первый день второй седмицы является днем сухоядения, но разрешено заваривать чай, травяной или черный.
Завтрак: фрукты, смешанные с орехами и медом, чай.
Обед: салат из свеклы, моркови, болгарского перца и пекинской капусты.
Ужин: вареники с картофелем и грибами.
Вареники с картофелем и грибами
Фото: arborio.ru
Вторник
Завтрак: гречневая каша с корицей и медом.
Обед: рассольник, сваренный с перловкой и картофелем.
Ужин: отбивные из капусты с добавлением грибов в качестве начинки.
Среда
Третий день недели также является днем сухоядение, поэтому к нему следует подготовиться заранее.
Завтрак: мюсли, залитые любым соком.
Обед: гречка с огурцами и помидорами.
Ужин: роллы из лаваша с овощной начинкой.
Четверг
Завтрак: салат из яблок, вишен и орехов.
Обед: грибная солянка.
Грибная солянка
Фото: povar.ru
Ужин: салат: помидоры, чеснок и сухарики.
Пятница
Завтрак: салат из овощей и несколькими кусочками хлеба.
Обед: чечевичный суп.
Ужин: закуска из баклажанов и перцев.
Суббота
Выходные дни ненамного отличаются от будней, ибо не снимается запрет на рыбу.
Завтрак: драники.
Обед: гороховый суп.
Ужин: плов с изюмом и морковью.
Воскресенье
Завтрак: оладьи с яблоками.
Оладьи с яблоками
Фото: ivona.bigmir.net
Обед: красный борщ.
Ужин: ризотто с шампиньонами.
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