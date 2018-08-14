Успенский пост: что можно приготовить на каждый день

Успенский пост - важное событие в жизни православных украинцев. Начиная с 14 августа многие их них отказываются от продуктов животного происхождения.

Во время этого поста по понедельникам, средам и пятницам необходимо питаться сыроедческими блюдами и практически не использовать растительное масло. OBOZREVATEL подготовил простые рецепты, которые может приготовить каждый.

Сыроедческий борщ

Ингредиенты: 1 свекла, небольшая морковь, огурец - 1 шт, помидор - 1 шт, перец - 1 шт, 1/4 лимона, одно яблоко, чеснок, базилик, укроп или петрушка, авокадо - 1 шт, вода - 100 мл.

Все ингредиенты взбить в блендере и добавить мелко нарезанный авокадо.

Суп-пюре с вялеными помидорами, перцем и кинзой

Ингредиенты: 2 или 3 помидора, крупно нарезанных, 2 больших сладких перца, крупно нарезанных, 1/4 чашки вяленых помидоров, 2 больших стебля сельдерея, крупно нарезанных, 1/2 стакана свежей кинзы, 3/4 стакана воды, 1 ст.л. лимонного сока, 1 ч. л. морской соли, 1 ложка тмина, 1 ч. л. порошка чили, 1/2 ч. л. паприки, 2 или 3 зубчика чеснока, 1/2 авокадо.

Все ингредиенты взбить в блендере, добавить специи по вкусу.

Плов с грибами

Ингредиенты: 2 луковицы, 2 морковки, 400 г грибов, 1.5 стакана риса, соль и перец, 1 ч.л. специй для плова, 1 лавровый лист, 3 зубчика чеснока.

Рис промыть и залить водой. Грибы и овощи обжарить на небольшом количестве оливкового масла. Добавить туда рис и залить все тремя стаканами воды. Накрыть крышкой, довести до кипения. Когда вся вода испариться - перемешать.

Ореховые конфеты

Ингредиенты: 1 чашка сырых лесных орехов, 1/2 чашки сушеных вишен без косточек, 1 чашки сырого кунжута, 3 ст. ложки меда.

Все измельчить, слепить “шарики” и дать постоять несколько часов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Успенский пост - самый короткий из многодневных постов в православной традиции. Он начинается 14 августа и заканчивается 27 августа.