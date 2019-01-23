Творожная запеканка: три простых рецепта

Творог является универсальным продуктом: он полезен тем, кто хочет набрать мышечную массу и тем, кто хочет похудеть. Творожная запеканка – одно из самых популярных блюд из этого ингредиента.
OBOZREVATEL поделиться с читателями тремя самыми простыми и полезными рецептами: классической запеканки, запеканки с маком и изюмом, запеканки без муки.
Также отметим, что творог укрепляет кости и зубы, нормализует нервную систему, поддерживает в тонусе мышечную ткань и кровеносную систему, а противопоказаний он не имеет. В свою очередь, при термической обработке, запеканка сохраняет все полезные свойства и микроэлементы.
Классическая творожная запеканка
Творожная запеканка
edinstvennaya.ua
Ингредиенты:
450 г домашнего творога;
3 куринных яйца;
сахар ванильный;
30 г сахара белого (мелкого);
60 г изюма;
70 г сливочного масла;
одна щепотка соли.
Способ приготовления:
Важно, чтобы творог был свежим и с приятным кисловатым запахом и вкусом. Его нужно прокрутить через мясорубку, добавить туда изюм.
В отдельной тарелке, с помощью ручного венчика, взбить яйца с ванильным и обычным сахаром, щепоткой соли. Затем выложить эту смесь в посуду с творогом и изюмом. Все хорошо перемешать, чтобы полученная масса стала однородной. Выложить всю массу в промасленную сливочным маслицем форму.
Поставить форму, наполненную творожной массой в духовку, прогретую до 190 градусов. Через 45 минут классическую творожную запеканку можно подавать к столу.
Творожная запеканка с маком и изюмом
kopilka-kulinara.ru
Ингредиенты:
500 г творога;
300 г простокваши без сыворотки;
2 яйца;
1/2 ч.л. соли;
150-180 г сахара;
140 г манки;
100 г мака;
150 г изюма;
2 ч.л. разрыхлителя;
1 г ванилина.
Способ приготовления:
Творог растереть вилкой с сахаром, солью, ванилином и яйцами. Можно использовать блендер. Добавить к творожной массе простоквашу без сыворотки. Все тщательно размешать, добавить промытый изюм и заранее запаренный в кипятке мак (мак залить кипятком, накрыть емкость с ним крышкой, через 10-15 минут воду слить). В полученную массу добавить манку и разрыхлитель, все тщательно перемешать.
Выпекать в мультиварке на программе Выпечка или в духовке при 180 градусах 40-45 минут.
Творожная запеканка без муки
Творожная запеканка без муки
womanadvice.ru
Ингредиенты:
450 г жирного творога;
3 ст. ложки овсяных хлопьев;
3 яйца;
кисло-сладкое яблоко;
2 ст. ложки сахара;
2 ст. ложки сметаны или йогурта;
маленькая щепотка соды (разрыхлитель).
Способ приготовления:
Творог протереть и взбить вилкой, туда добавить хлопья, желтки яиц и сметану. Смешать в однородную смесь. Белки блендером взбить с сахаром в хорошую белую пену.
Яблоко помыть и очистить, порезать кубиками или не толстыми дольками.Вмешать белковую массу в творожную смесь, туда же присоединить яблоки.
Печь 30 минут в духовке при температура 190-200 градусов.
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