Творожная запеканка: три простых рецепта

Творог является универсальным продуктом: он полезен тем, кто хочет набрать мышечную массу и тем, кто хочет похудеть. Творожная запеканка – одно из самых популярных блюд из этого ингредиента.

OBOZREVATEL поделиться с читателями тремя самыми простыми и полезными рецептами: классической запеканки, запеканки с маком и изюмом, запеканки без муки.

Также отметим, что творог укрепляет кости и зубы, нормализует нервную систему, поддерживает в тонусе мышечную ткань и кровеносную систему, а противопоказаний он не имеет. В свою очередь, при термической обработке, запеканка сохраняет все полезные свойства и микроэлементы.

Классическая творожная запеканка

Творожная запеканка edinstvennaya.ua

Ингредиенты:

450 г домашнего творога;

3 куринных яйца;

сахар ванильный;

30 г сахара белого (мелкого);

60 г изюма;

70 г сливочного масла;

одна щепотка соли.

Способ приготовления:

Важно, чтобы творог был свежим и с приятным кисловатым запахом и вкусом. Его нужно прокрутить через мясорубку, добавить туда изюм.

В отдельной тарелке, с помощью ручного венчика, взбить яйца с ванильным и обычным сахаром, щепоткой соли. Затем выложить эту смесь в посуду с творогом и изюмом. Все хорошо перемешать, чтобы полученная масса стала однородной. Выложить всю массу в промасленную сливочным маслицем форму.

Поставить форму, наполненную творожной массой в духовку, прогретую до 190 градусов. Через 45 минут классическую творожную запеканку можно подавать к столу.

Творожная запеканка с маком и изюмом

kopilka-kulinara.ru

Ингредиенты:

500 г творога;

300 г простокваши без сыворотки;

2 яйца;

1/2 ч.л. соли;

150-180 г сахара;

140 г манки;

100 г мака;

150 г изюма;

2 ч.л. разрыхлителя;

1 г ванилина.

Способ приготовления:

Творог растереть вилкой с сахаром, солью, ванилином и яйцами. Можно использовать блендер. Добавить к творожной массе простоквашу без сыворотки. Все тщательно размешать, добавить промытый изюм и заранее запаренный в кипятке мак (мак залить кипятком, накрыть емкость с ним крышкой, через 10-15 минут воду слить). В полученную массу добавить манку и разрыхлитель, все тщательно перемешать.

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Выпекать в мультиварке на программе Выпечка или в духовке при 180 градусах 40-45 минут.

Творожная запеканка без муки

Творожная запеканка без муки womanadvice.ru

Ингредиенты:

450 г жирного творога;

3 ст. ложки овсяных хлопьев;

3 яйца;

кисло-сладкое яблоко;

2 ст. ложки сахара;

2 ст. ложки сметаны или йогурта;

маленькая щепотка соды (разрыхлитель).

Способ приготовления:

Творог протереть и взбить вилкой, туда добавить хлопья, желтки яиц и сметану. Смешать в однородную смесь. Белки блендером взбить с сахаром в хорошую белую пену.

Яблоко помыть и очистить, порезать кубиками или не толстыми дольками.Вмешать белковую массу в творожную смесь, туда же присоединить яблоки.

Печь 30 минут в духовке при температура 190-200 градусов.

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