Тонкие блины с начинками в последний день Масленицы: простые рецепты

Масленица подходит к концу, и чучело уже сожгли, потому нужно тщательно отпраздновать последний день этой недели перед Великим постом.

Для праздничного стола отлично подойдут тонкие блины с разными вкусными начинками. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с подборкой вкусных рецептов.

Тонкие блины с семгой и творожным сыром

Легко вместе

Ингредиенты

Мука - 1 стакан.

Молоко - 0,5 литра.

Яйцо - 1 штука.

Масло подсолнечное - 3 столовые ложки.

Соль - 0,5 чайной ложки.

Для начинки

Малосольная семга - 50 г.

Творожный сыр - 50 г.

Петрушка - 2 веткки.

Майонез - 3 чайные ложки.

Способ приготовления

В миску налить молоко, добавить яйцо, посолить и хорошо взбить. Постепенно добавить просеянную муку и перемешать до получения консистенции жидкой сметаны. Муки может быть больше или меньше, в зависимости от сорта.

Нажарить блинчики с двух сторон до золотистой корочки. Складывая на тарелку, смазать каждый из них сливочным маслом.

dettka.com

Для начинки осушить малосольную семгу салфеткой и нарезать тонкими полосками. На каждый тонкий блин выложить ложку творожного сыра, размазать его. Сверху выложить семгу, присыпать петрушкой или укропом, добавить немного майонеза. Сформировать из блинчика конвертик или трубочку.

Тонкие блины с яблоком и корицей

Just-eat

Ингредиенты:

Кефир – 120 мл.

Вода – 80 мл.

Мука – 140 г.

Яйцо – 3 штуки.

Сливочное масло для теста – 3 столовые ложки.

Сливочное масло для яблок – 1 столовая ложка.

Растительное масло – 1,5 столовые ложки.

Сахар – 1 столовая ложка.

Соль – 1 чайная ложка.

Яблоко – 4 штуки.

Сахар к яблокам – по вкусу.

Способ приготовления

Вбить в миску яйца, добавить соль и сахар и слегка взбить. Добавить просеянную муку частями и мешать до получения сметанообразной консистенции. Долить кефир и еще раз перемешать, после чего добавить растопленное сливочное масло. Поставить на полчаса. Выпекать до румяной корочки.

Для начинки нужно почистить яблоки и удалить косточки. Нарезать их на дольки и переложить в посуду для духовки или микроволновки. Посыпать яблоки корицей и сахаром, тщательно перемешать и добавить сливочное масло.

Restoran

Отправить яблоки в духовку или микроволновку, чтобы стали мягкими. После этого выложить начинку на блинчики и завернуть трубочкой.

Тонкие блины с колбасой и сыром

Польза и вред

Ингредиенты:

Молоко – 300 мл.

Мука – 170 г.

Колбаса – 100 г.

Сыр – 50 г.

Сливочное масло – 20 г.

Яйца – 3 штуки.

Растительное масло – 2 столовые ложки.

Соль – 1/4 чайной ложки.

Сахар – щепотку.

Способ приготовления:

Яйца выбить в миску, добавить молоко, растительное масло, соль, сахар и тщательно взбить. Добавить просеянную муку и довести до консистенции жидкой сметаны. Выпекать блинчики с двух сторон до румяной корочки.

Колбасу нарезать кубиками, сыр натереть на терке и перемешать в миске. Полученную начинку добавить на блинчик и свернуть конвертиком. При желании, подогреть на сковороде, чтобы сыр расплавился. Подавать со сметаной, соусами или горчицей.

Польза и вред

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мы рассказывали, как приготовить блинчики с другими начинками.

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