Страшно вкусно: топ-3 простых блюд на Хэллоуин - 2018

Страшный Хэллоуин в 2018 году уже не за горами, по этому стоит как следует подготовится. Для празднования важно все – костюм, грим, декорации дома и конечно же – еда. Главное, чтобы было и страшно и вкусно одновременно.
По этому, OBOZREVATEL сделал подборку из топ-3 блюд на "страшную" вечеринку.
Тыквенный суп с паутиной
Ингредиенты:
500 г - тыква
3 шт. - картофель
1 шт. - луковица
2 зубка - чеснок
100 г - плавленый сыр
2 ст. л. - майонез
50 г - сливочное масло
1 - лавровый лист
0,5 ч. л. - паприка
По вкусу - соль, перец
Способ приготовления:
Порежьте картофель и тыкву на небольшие кусочки. Добавьте лавровый лист и поставьте варить на 20 минут.
Измельчите лук и чеснок и пожарьте на сливочном масле. Готовую зажарку добавьте в тыквенный суп. По вкусу посолите и поперчите.
Дальше снимите с огня кастрюлю и перебейте суп до однородного состояния. Нарежьте небольшими пластинками плавленый сыр и подержите на огне, пока он не расплавится.
Когда блюдо остынет, разлейте по тарелкам и майонезом сверху нарисуйте тонкую паутину.
Печенье "Скелетики"
Ингредиенты:
200 г - мука
1 ст. л. - ванильный сахар
100 г - сливочное масло
1 шт. - яйцо
100 г - сахар
0,5 ст. л. - разрыхлитель
По вкусу - соль, приправа
Также понадобятся формочки в виде человечков и шоколадная паста в тюбике.
Способ приготовления:
Перемешайте муку с разрыхлителем, ванильным и обычным сахаром. Добавьте туда яйцо и мягкое сливочное масло.
Замесите тесто и оставьте его в холодильнике на полчаса. После этого, достаньте эго и раскатайте. Формочкой вырежьте фигурки и отправьте в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов.
Достаньте готовое печенье и дорисуйте шоколадной пастой линии скелета.
Десерт "Земля с червяками"
Ингредиенты:
110 г - порошковый шоколадный пудинг
2 ст - молоко
425 г - печенье "Оrео"
225 г - взбитые сливки
Желатиновые червячки
Способ приготовления:
Печенье превратите в крошку. Порошковый шоколадный пудинг залейте молоком и тщательно перемешайте венчиком. Оставьте на 5 минут, чтобы смесь загустела.
Добавьте в субстанцию взбитые сливки и половину раскрошенного печенья.
Готовую смесь переложите в прозрачные стаканчики, наполните их примерно на три четверти. Сверху выложите червячки.
Как сообщал OBOZREVATEL, традиционно осенью один из самых главных продуктов на наших кухнях - тыква. Рецептом простого и вкусного варенья из него поделился известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко.