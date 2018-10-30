Страшно вкусно: топ-3 простых блюд на Хэллоуин - 2018

Страшный Хэллоуин в 2018 году уже не за горами, по этому стоит как следует подготовится. Для празднования важно все – костюм, грим, декорации дома и конечно же – еда. Главное, чтобы было и страшно и вкусно одновременно.

По этому, OBOZREVATEL сделал подборку из топ-3 блюд на "страшную" вечеринку.

Тыквенный суп с паутиной

Ингредиенты:

500 г - тыква

3 шт. - картофель

1 шт. - луковица

2 зубка - чеснок

100 г - плавленый сыр

2 ст. л. - майонез

50 г - сливочное масло

1 - лавровый лист

0,5 ч. л. - паприка

По вкусу - соль, перец

Способ приготовления:

Порежьте картофель и тыкву на небольшие кусочки. Добавьте лавровый лист и поставьте варить на 20 минут.

Измельчите лук и чеснок и пожарьте на сливочном масле. Готовую зажарку добавьте в тыквенный суп. По вкусу посолите и поперчите.

Дальше снимите с огня кастрюлю и перебейте суп до однородного состояния. Нарежьте небольшими пластинками плавленый сыр и подержите на огне, пока он не расплавится.

Когда блюдо остынет, разлейте по тарелкам и майонезом сверху нарисуйте тонкую паутину.

Печенье "Скелетики"

Ингредиенты:

200 г - мука

1 ст. л. - ванильный сахар

100 г - сливочное масло

1 шт. - яйцо

100 г - сахар

0,5 ст. л. - разрыхлитель

По вкусу - соль, приправа

Также понадобятся формочки в виде человечков и шоколадная паста в тюбике.

Способ приготовления:

Перемешайте муку с разрыхлителем, ванильным и обычным сахаром. Добавьте туда яйцо и мягкое сливочное масло.

Замесите тесто и оставьте его в холодильнике на полчаса. После этого, достаньте эго и раскатайте. Формочкой вырежьте фигурки и отправьте в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Достаньте готовое печенье и дорисуйте шоколадной пастой линии скелета.

Десерт "Земля с червяками"

Ингредиенты:

110 г - порошковый шоколадный пудинг

2 ст - молоко

425 г - печенье "Оrео"

225 г - взбитые сливки

Желатиновые червячки

Способ приготовления:

Печенье превратите в крошку. Порошковый шоколадный пудинг залейте молоком и тщательно перемешайте венчиком. Оставьте на 5 минут, чтобы смесь загустела.

Добавьте в субстанцию взбитые сливки и половину раскрошенного печенья.

Готовую смесь переложите в прозрачные стаканчики, наполните их примерно на три четверти. Сверху выложите червячки.

Как сообщал OBOZREVATEL, традиционно осенью один из самых главных продуктов на наших кухнях - тыква. Рецептом простого и вкусного варенья из него поделился известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко.