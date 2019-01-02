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Старинный рецепт узвара на Святвечер: как приготовить

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Узвар из сухофруктов является традиционным напитком для праздничного стола в Сочельник. Издавна его считают символом пдодородия, "сладкой жизни" и богатства.

OBOZREVATEL предлагает старинный рецепт этого напитка, в котором фрукты зачастую не кипятят, как в компоте, а заваривают кипятком и настаивают, как чай.

Узвар

Узвар

edaplus.info

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана сушеных яблок

  • 1,5 стакана сушеных груш

  • чернослив

  • изюм

  • сахар, мед

  • 5 литров воды

Способ приготовления:

Промыть сухофрукты теплой водой несколько раз, тщательно очистить их от песка и остатков почвы. Затем положить сухие груши в большую кастрюлю, залить горячей водой, поставить на слабый огонь и накрыть кастрюлю крышкой.

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Через 10 минут следует добавить сухие яблоки. Еще через 10 минут добавить чернослив, а через 5 минут — изюм.

Когда все сухофрукты будут готовы, нужно довести узвар до кипения, сразу снять с огня и заправить медом и сахаром по вкусу. Если фрукты достаточно сладкие, то можно вообще не использовать сахар. Напиток не должен быть приторно-сладким – вкус самих фруктов должен доминировать.

Затем готовый узвар надо поставить в холодное место и дать ему настояться. После этого стоит отцедить напиток, отделив жидкость от мякоти фруктов. Можно добавить воды, если узвар густой. Залить его в кувшин. Подавать охлажденным или комнатной температуры.

Узвар может хорошо храниться в холодильнике в течение нескольких дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог рассказала, что после новогодних застолий нет необходимости делать разгрузочный день, а лучше побыстрее вернуться к правильному питанию.

Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.

Темы
РецептыРождествоРождественский пост
Место
Украина
Теги
рецептРождество
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