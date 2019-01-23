''Слишком нежный и насыщенный'': известный кулинар поделился рецептом тыквенного крем-супа

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом тыквенного крем-супа.

"Зимой нужно готовить тыквенный крем-суп. Он максимально вкусный, когда за окном адский холод, а душа тонет в серости бытия. Слишком нежный и насыщенный. Со сливками, хрустящим беконом и согревающей остротой имбиря. Этот суп вылечит вашу душу", — рассказал повар в своем блоге (видео смотрите ниже).

Ингредиенты:

Фото: klopotenko.com

500 г - тыква

20 г - корень имбиря

150-200 мл - молоко

100 мл - кулинарные сливки (33%)

0,5 шт. - лук

50 г - сало

30 г - бекон

По вкусу - соль и перец

Растительное масло

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Помойте тыкву, очистите от кожуры и порежьте на небольшие кусочки. Выложите на противень, застеленный пергаментом, сбрызните растительны маслом и запеките до готовности (25 минут).

Фото: klopotenko.com

Далее очистите кусочки тыквы от семян, выложите в небольшую кастрюлю и натрите в нее очищенный корень имбиря и половину луковицы. Затем добавьте к тыкве около половины чайной ложки лукового сока. Посолите и поперчите.

Фото: klopotenko.com

Добавьте молоко и сливки и перебейте тыквенный суп до получения однородной консистенции. Далее поставьте его на средний огонь, доведите до кипения и проварите 2-3 минуты.

Фото: klopotenko.com

Фото: klopotenko.com

Порежьте небольшими кусочками сало, а бекон тонкими пластинками. Обжарьте их на сковороде, до появления золотистой корочки. Разлейте суп по тарелкам и подавайте с обжаренным салом, беконом и тыквенными семечками.

Фото: klopotenko.com

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