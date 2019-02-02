Шоколадная колбаска из печенья: рецепт из детства

Шоколадная колбаска – простая и вкусная сладость, которую можно приготовить для всей семьи к празднику или просто на каждый день.

OBOZREVATEL подготовил читателям рецепт этого блюда. Приготовить его сможет и ребенок.

Назвали это яство так, потому что оно похоже на настоящую колбасу сервелат, особенно в разрезе.

Для приготовления можно брать любое печенье.

Шоколадная колбаска shokolad.today

Ингредиенты:

500 г печенья;

1 пачка (180-200 г) сливочного масла;

1 стакан очищенных грецких орехов;

1 стакан сахара;

10-15 г ванильного сахара;

3-4 ст. л. какао-порошка;

6 ст. л. молока.

Способ приготовления:

На сухой сковороде слегка обжарить грецкие орехи, постоянно помешивая. Потом сразу пересыпать в миску, а то на раскаленной сковородке орехи могут пригореть. 1/3 орехов и не менее 1/3 (а можно и половину) печенья прокрутить на мясорубке. Оставшееся печенье поломать мелкими кусочками, чтобы на срезе готовой шоколадной колбаски его было хорошо видно.

Оставшиеся орехи измельчить ножом, но не очень мелко. Соединить печенье и орехи с прокрученной смесью. Равномерно перемешать при помощи двух ложек.

Для готовки шоколадного соуса в небольшой кастрюльке смешать какао-порошок, сахар и ванильный сахар. Если нет под рукой ванильного сахара, вполне можно обойтись без него. Добавить молоко, перемешать до однородного состояния и поставить на очень маленький огонь. Нагреть, помешивая, минут 7-10, не больше, не позволяя кипеть. За это время сахар успевает почти полностью раствориться и в готовой шоколадной колбаске чувствоваться не будет.

Снять кастрюльку с огня. Дать соусу немного остыть, буквально 5-7 минут, и опустить в него нарезанное кусочками масло. Помешать ложкой, пока масло полностью разойдется и шоколадный соус станет абсолютно однородным. Теплый соус вылить в печенье. Тщательно, не торопясь, перемешать.

В зависимости от сорта печенья, да и от сорта масла тоже, смесь для шоколадной колбаски иногда получается суховатой, что мешает слепить плотную, не рассыпающуюся потом колбаску. Для этого случая существует один секрет - надо добавить в готовую смесь небольшое взбитое яйцо, или хотя бы его половинку. Смесь становится заметно пластичнее, и колбаска лепится без труда.

Готовую смесь поделить пополам. Одну половину поместить в обычный полиэтиленовый пакет, у меня он шириной 25 см, и сформировать плотную шоколадную колбаску. Также поступить со второй половиной.

Убрать на 4-5 часов в холодильник, а лучше на ночь. Хранить колбаску просто в холодильнике, в морозилку убирать не надо.

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