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"Самодостаточное блюдо": известный кулинар поделилась рецептом из Португалии

1.8тЧитать новость на украинском

Украинский кулинар армянского происхождения, победительница известного телепроекта "МастерШеф" на СТБ Асмик Гаспарян поделилась собственным рецептом картофеля по-португальски (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По словам Асмик, это блюдо может стать одним из главных на столе в весенне-летний сезон, так как есть возможность недорого приобрести молодой картофель. Подробным рецептом кулинар поделилась с читателями издания OBOZREVATEL.

"Среди топ-блюд из молодых овощей у нас картошка. Это не просто отварной картофель, а усовершенствованный вариант. В Португалии блюдо подают к рыбе, мясу, или экзотическим морепродуктам (мясо каракатицы, осьминога и прочее). Однако, сказать честно, это блюдо не требует дополнений, оно само по себе", - отметила Гаспарян.

Асмик Гаспарян

Пресс-служба

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • Молодой картофель 1 кг

  • Авокадо 1 шт.

  • Сыр пармезан 50 г

  • Сливочное масло 50 г

  • Масло 185 мл

  • Лимон 1 шт.

  • Дижонская горчица 20 мл

  • Чеснок 5 зубчиков

  • Петрушка 6 веточек

  • Соль 20 г

  • Черный молотый перец 9 г .

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Пошаговый рецепт приготовления запеченного "мятого" картофеля по-португальски:

Доведите молодой нечищеный картофель до кипения, слейте воду, залейте свежей и отварите до готовности.

Приготовьте чесночную заправку: поджарьте на сливочном масле пропущенный через пресс чеснок и измельченную петрушку. Посолите, поперчите и перемешайте.

Приготовьте горчичную заправку: смешайте дижонскую горчицу, соль, черный молотый перец и масло, взбейте до однородности.

Выложите отваренный картофель в форму с пергаментом. Прижмите толкушкой, чтобы вышли лепешки толщиной 1,5 сантиметра. Половину картофеля полейте чесночной заправкой, другую часть – горчичной.

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Запеките картофель в духовке, разогретой до 200°С, в течение 15 минут.

После этого картофель с горчичной заправкой посыпьте тертым пармезаном и поставьте запекаться еще на 5 минут.

Приготовьте соус из авокадо: соедините мякоть авокадо, чеснок, лимонный сок, соль, черный молотый перец и масло, перебейте до однородности. Выложите соус из авокадо на картофель с чесночной заправкой. Украсьте блюдо измельченной петрушкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Асмик Гаспарян поделилась авторским рецептом вегетарианского рулета из фасоли.

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Тема
Рецепты
Персона
Асмик Гаспарян
Объект
рецепт
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