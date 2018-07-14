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"Просто и вкусно": известный повар поделился рецептом икры из овощей

1.6тЧитать новость на украинском

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом приготовления икры из запеченных овощей с перцем чили.

"Овощная икра – отличный вариант закуски. Чаще всего для ее приготовления я использую баклажаны и перцы, причем я люблю делать эту икру немного острой и обязательно добавляю перец чили. Причем достаточно добавить совсем немного острого перца, чтобы получить этот удивительный вкус. Обязательно попробуйте приготовить икру из запеченных овощей с перцем чили и убедитесь, насколько это просто и вкусно", - написал на своем сайте.

Ингредиенты:

  • баклажан – 300 г;

  • болгарский перец – 300 г;

  • перец чили – 10 г;

  • чеснок – 1 зубок;

  • подсолнечное масло – 2 ст. л.;

  • соль – по вкусу.

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Способ приготовления:

klopotenko.com

Баклажан и перец выложите на противень и запекайте в течение 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Достаньте и дайте остыть. Удалите кожуру с баклажана при помощи ножа.

Удалите кожуру с перца руками. Переложите запеченные овощи в чашу блендера, добавьте зубчик чеснока, перец чили и соль. Перебейте до получения однородной массы. При подаче на стол добавьте подсолнечное масло.

klopotenko.com

klopotenko.com

klopotenko.com

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Персона
Евгений Клопотенко
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