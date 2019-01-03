Постные вареники с тушеной капустой на Рождество: лучший рецепт

На Святвечер и Рождество все блюда на столе должны быть постными, то есть без мяса, яиц, молока и жира.

OBOZREVATEL делится простым пошаговым рецептом вареников с тушеной капустой, которые порадуют всю семью своим нежным вкусом.

Постные вареники с тушеной капустой prokefir.ru

Ингредиенты:

500 г белокочанной капусты

2 шт. (100 г) репчатого лука

150 г моркови

350 г пшеничной муки

50 мл оливкового масла

30 мл растительного масла

½ ч. л. соли

На первом этапе готовки надо в 250 г муки добавить соль и перемешать. Залить в муку 150 мл теплой воды и замесить тесто. Важно: не перестараться, чтобы тесто не вышло тугим, оно должно перестать липнуть к рукам, но оставаться очень мягким и нежным. Накрыть его пленкой и оставить на 40-60 минут.

Далее почистить и натереть на мелкой терке морковь и лук. Пассеровать овощи на оливковом масле несколько минут.

На следующем этапе мелко нашинковать капусту. Разделить пассеровку на 1/3 и 2/3 части. 1/3 отложить, а в 2/3 добавить капусту и тушить на медленном огне, периодически помешивая, до готовности. Посолить по вкусу. Капуста должна подрумяниться. Затем ее немного остудить.

Тесто раскатать на муке, толщина не должна превышать 2-3 мм. И разделить его на кружки. В кружок из теста, чайной ложкой, добавить капусту и сложить тесто пополам, заклеивая его пальцами. Чтобы сделать вареник более праздничным, можно большим пальцем руки завернуть его края волнами.

Сложить вареники на поверхность посыпанную мукой, отступая друг от друга, чтобы они не склеились между собой. Закинуть вареники в кипящую, подсоленную воду и варить 5-7 минут. Вынуть, сдобрить растительным маслом и украсить оставшейся пассеровкой.

Подавать горячими с зеленью.

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