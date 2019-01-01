После Нового года: легкое блюдо от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом блюда, которое стоит приготовить сразу после новогодних праздников. Так, это грибной крем-суп с луком-пореем.
"Грибной крем-суп с луком-пореем и кокосовым молоком я предлагаю приготовить сразу после новогодних праздников. Он сытный, очень простой и удивительно вкусный. Лук-порей придает грибам приятную сладость, а кокосовое молоко — нотку экзотики. То, что нужно для начала нового года", — написал повар в своем блоге.
Ингредиенты:
Грибной крем-суп с луком-пореем
Фото: klopotenko.com
500 г - шампиньоны
300 г - лук-порей
20 г - сливочное масло
100 мл - молоко кокосовое
200 г - картофель
30 г - микс салатов
1 ст. л. - оливковое масло
30 г - свекла
По вкусу - соль и перец
Способ приготовления:
Порежьте мелко грибы и лук. Растопите в сотейнике сливочное масло и выложите туда грибы и лук-порей. Немного посолите и поперчите и оставьте на среднем огне, периодически помешивая.
Фото: klopotenko.com
Очистите картофель, нарежьте тонкими кружочками и запеките до готовности в разогретой до 180 градусов духовке.
Фото: klopotenko.com
Далее добавьте картофель в сотейник с грибами и хорошо перемешайте. Влейте кокосовое и обычное молоко и доведите до кипения.
Фото: klopotenko.com
Перебейте суп блендером до однородной консистенции. Затем оставьте вариться на маленьком огне в течение 5 минут. Подавайте суп со слайсами свеклы, листьями салата и оливковым маслом.
Фото: klopotenko.com
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