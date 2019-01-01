После Нового года: легкое блюдо от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом блюда, которое стоит приготовить сразу после новогодних праздников. Так, это грибной крем-суп с луком-пореем.

"Грибной крем-суп с луком-пореем и кокосовым молоком я предлагаю приготовить сразу после новогодних праздников. Он сытный, очень простой и удивительно вкусный. Лук-порей придает грибам приятную сладость, а кокосовое молоко — нотку экзотики. То, что нужно для начала нового года", — написал повар в своем блоге.

Ингредиенты:

Грибной крем-суп с луком-пореем Фото: klopotenko.com

500 г - шампиньоны

300 г - лук-порей

20 г - сливочное масло

100 мл - молоко кокосовое

200 г - картофель

30 г - микс салатов

1 ст. л. - оливковое масло

30 г - свекла

По вкусу - соль и перец

Способ приготовления:

Порежьте мелко грибы и лук. Растопите в сотейнике сливочное масло и выложите туда грибы и лук-порей. Немного посолите и поперчите и оставьте на среднем огне, периодически помешивая.

Фото: klopotenko.com

Очистите картофель, нарежьте тонкими кружочками и запеките до готовности в разогретой до 180 градусов духовке.

Фото: klopotenko.com

Далее добавьте картофель в сотейник с грибами и хорошо перемешайте. Влейте кокосовое и обычное молоко и доведите до кипения.

Фото: klopotenko.com

Перебейте суп блендером до однородной консистенции. Затем оставьте вариться на маленьком огне в течение 5 минут. Подавайте суп со слайсами свеклы, листьями салата и оливковым маслом.

Фото: klopotenko.com

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