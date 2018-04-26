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Победительница "МастерШеф" поделилась уникальным рецептом

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Победительница шестого сезона украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Асмик Гаспарян поделилась эксклюзивным рецептом блюда восточной кухни.

Асмик рассказала, как приготовить ханум с бараниной и тыквой. Следуя пошаговому руководству, блюдо сможет приготовить даже начинающая хозяйка. Подробным рецептом блюда кулинар поделилась с читателями "Обозревателя".

Ханум - известное блюдо восточной кухни, которое, хоть и простое в приготовлении, но может с достоинством украсить Ваш праздничный стол. Асмик предложила свою вариацию рецепта ханума с начинкой из бараньего филе и тыквы.

Ханум с бараниной

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ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • Баранья грудинка - 200 г

  • Тыква -100 г

  • Мука - 160 г

  • Яйцо -1 шт.

  • Томаты в собственном соку - 5 шт.

  • Болгарский перец - 1 шт.

  • Лук - 2 шт.

  • Масло - 80 мл

  • Чеснок - 2 зубчика

  • Кинза - 5 веточек

  • Соль - 9 г

  • Сахар - 4 г

  • Тимьян - 3 г

  • Черный молотый перец - 3 г

  • Кайенский перец - 2 г

  • Зира - 2 г

  • Вода - 70 мл.

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Победительница "МастерШеф" рассказала, как приготовить полезный десерт

Пошаговый рецепт приготовления:

Приготовьте пресное тесто: смешайте муку, яйцо, соль, масло и воду. Замесите тесто, как на вареники. Накройте полотенцем и дайте настояться 30 минут.

Для начинки баранью грудинку, лук и тыкву нарежьте кубиком 5 мм. Добавьте соль, черный молотый перец и зиру, перемешайте. Раскатайте тесто в квадрат 30х30 см. Разрежьте на 3 полоски, шириной 10 см. Вдоль полосок выложите начинку, отступив снизу 5 см, а сверху – 1 см. Закройте начинку нижним краем теста, не доходя до верхнего края на 1 см. Заверните полоску с начинкой в рулет.

Установите на кастрюлю с кипящей водой подставку для варки на пару, смажьте ее маслом. Выложите на подставку ханум, накройте крышкой. Готовьте 30 минут.

Для соуса – нарежьте кубиком лук, болгарский перец и томаты в собственном соку, измельчите чеснок. Выложите овощи на сковороду с маслом. Добавьте измельченную кинзу, соль, сушеный тимьян, сахар и кайенский перец. Готовьте 15 минут на слабом огне.

Как сообщал "Обозреватель", известный украинский кулинар Асмик Гаспарян поделилась оригинальным рецептом мясного блюда "Фило-мешочки с томленой телятиной с прованскими травами".

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Тема
шоу "Мастер шеф" (СТБ)
Персона
Асмик Гаспарян
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