Победительница "МастерШеф" поделилась уникальным рецептом

Победительница шестого сезона украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Асмик Гаспарян поделилась эксклюзивным рецептом блюда восточной кухни.

Асмик рассказала, как приготовить ханум с бараниной и тыквой. Следуя пошаговому руководству, блюдо сможет приготовить даже начинающая хозяйка. Подробным рецептом блюда кулинар поделилась с читателями "Обозревателя".

Ханум - известное блюдо восточной кухни, которое, хоть и простое в приготовлении, но может с достоинством украсить Ваш праздничный стол. Асмик предложила свою вариацию рецепта ханума с начинкой из бараньего филе и тыквы.

Ханум с бараниной LiveInternet

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Баранья грудинка - 200 г

Тыква -100 г

Мука - 160 г

Яйцо -1 шт.

Томаты в собственном соку - 5 шт.

Болгарский перец - 1 шт.

Лук - 2 шт.

Масло - 80 мл

Чеснок - 2 зубчика

Кинза - 5 веточек

Соль - 9 г

Сахар - 4 г

Тимьян - 3 г

Черный молотый перец - 3 г

Кайенский перец - 2 г

Зира - 2 г

Вода - 70 мл.

Пошаговый рецепт приготовления:

Приготовьте пресное тесто: смешайте муку, яйцо, соль, масло и воду. Замесите тесто, как на вареники. Накройте полотенцем и дайте настояться 30 минут.

Для начинки баранью грудинку, лук и тыкву нарежьте кубиком 5 мм. Добавьте соль, черный молотый перец и зиру, перемешайте. Раскатайте тесто в квадрат 30х30 см. Разрежьте на 3 полоски, шириной 10 см. Вдоль полосок выложите начинку, отступив снизу 5 см, а сверху – 1 см. Закройте начинку нижним краем теста, не доходя до верхнего края на 1 см. Заверните полоску с начинкой в рулет.

Установите на кастрюлю с кипящей водой подставку для варки на пару, смажьте ее маслом. Выложите на подставку ханум, накройте крышкой. Готовьте 30 минут.

Для соуса – нарежьте кубиком лук, болгарский перец и томаты в собственном соку, измельчите чеснок. Выложите овощи на сковороду с маслом. Добавьте измельченную кинзу, соль, сушеный тимьян, сахар и кайенский перец. Готовьте 15 минут на слабом огне.

Как сообщал "Обозреватель", известный украинский кулинар Асмик Гаспарян поделилась оригинальным рецептом мясного блюда "Фило-мешочки с томленой телятиной с прованскими травами".