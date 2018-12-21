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''Очень вкусно'': известный кулинар поделился рецептом изысканного десерта

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Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом торта с арахисом в шоколадной глазури.

"Существует много споров, относительно того насколько полезна или вредна сладкая еда. Я уверен, что если употреблять сладкие десерты лишь изредка ничего страшного не случится. Этот торт с арахисом и масляным кремом, получается очень сладким и калорийным, поэтому часто готовить его я не рекомендую, а вот по особому поводу – в самый раз", — написал кулинар в личном блоге.

Ингредиенты:

''Очень вкусно'': известный кулинар поделился рецептом изысканного десерта

Способ приготовления:

Приготовьте тесто. Смешайте масло, сахар, яйцо, муку и соду, хорошо вымесите.

Далее разогрейте духовку до 180 градусов. Тесто разделите на 4 части и раскатайте коржи квадратной или прямоугольной формы. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 15-20 минут.

Приготовьте крем – смешайте масло с сахарной пудрой и с измельченным арахисом. Также добавьте вареную сгущенку.

Далее намажьте коржи. Первый слой вареной сгущенкой, второй – смесью масляного крема с арахисом, третий – смесью масляного крема и вареной сгущенки. Поставьте торт в холодильник на несколько часов.

Растопите шоколад на водяной бане, добавьте ванильный сахар и покройте торт глазурью. Отправьте в холодильник еще на час.

Торт готов – подавайте к столу!

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский кондитер, судья нового телепроекта на канале "1+1" "Король десертов" Татьяна Вербицкая поделилась уникальным рецептом шоколадного салями.

Персона
Евгений Клопотенко
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