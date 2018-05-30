"Очень смелый эксперимент": известный кулинар поделилась рецептом жареного редиса

Популярный украинский кулинар, победительница популярного шоу "МастерШеф" на СТБ Асмик Гаспарян поделилась авторским рецептом, который удивит любую хозяйку (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Асмик рассказала, как приготовить жареный редис с беконом и соусом из семи разных овощей. Пошаговым рецептом она поделилась с читателями издания OBOZREVATEL.

"Однажды мне захотелось поэкспериментировать и я решила пожарить редис. Вышло очень вкусно, но это смелый эксперимент", - поделилась Асмик.

Асмик Гаспарян Пресс-служба

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Редис 20 шт.

Молодая морковь 1 шт.

Молодой кабачок 1 шт.

Помидоры 4 шт.

Лук 2 шт.

Сельдерей 1 стебель

Перец чили 1 шт.

Салат "радичио" 6 листьев

Чеснок 2 зубчика

Бекон 150 г

Масло 60 мл

Сушеный орегано 6 г

Соль 5 г

Черный молотый перец 3 г

Вода 100 мл.

Пошаговый рецепт приготовления жареного редиса с соусом из семи овощей:

Срежьте хвостики у молодого редиса и нарежьте его четвертинками. Молодой репчатый лук нарежьте полукольцами, а бекон – соломкой. Поджарьте на масле бекон, лук и редис в течение 10 минут, периодически помешивая.

Приготовьте соус: положите в сотейник с разогретым маслом сушеный орегано, измельченный чеснок, соль и черный молотый перец. Добавьте нарезанные кубиком молодую репчатый лук, молодую морковь, молодой кабачок и помидоры, слайсы перца чили, слайсы стебли сельдерея и воду. Тушите под крышкой в ​​течение 20 минут. Затем перебейте до однородности.

Достаньте из середины кочана салата "радичио" 6 листьев, выложите по 2 на тарелку – один в один, чтобы получилась мисочка. В каждую "мисочку" положите по 2 столовые ложки салата из жареного редиса. Подавайте с соусом.

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