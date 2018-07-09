Нежная и диетическая: Руслан Сеничкин поделился рецептом кабачковой икры

Кабачковая икра - коронное блюдо украинских хозяек летом с появлением на огороде первых кабачков. Нежная и диетическая, ею можно быстро утолить голод и при этом не перегрузить желудок. Именно то, что нужно для здорового завтрака! Икра хорошо сочетается с вареными яйцами или со свежим ароматным хлебом с корочкой.

Ведущий "Сніданку 1+1" Руслан Сеничкин поделился с OBOZREVATEL эксклюзивным рецептом.

Ингредиенты:

Кабачок - 2 кг

Сливочное масло - 100 г

Морковь - 3 шт

Помидор - 3 шт

Лук - 4 шт

Уксус яблочный или бальзамический - 15 г

Перец черный молотый - 3 г (½ ч. л.)

Паприка молотая - 3 г (½ ч. л.)

Чеснок - 2-3 зубка

Сахар - 100 г (полстакана)

Масло подсолнечное рафинированное - 30 г (1 ст. л.)

Соль - 7-8 г (1 ч. л.)

Читайте также: Клубничный салат с мясом курицы рецепт диетолога

Кабачковая икра Фото: пресс-служба

Способ приготовления

Сначала делаем заправку к икре: чистим 4 луковицы и нарезаем ее максимально мелко; вслед моем и чистим 3 средних моркови и натираем их на терке.

Затем берем 3 помидора. Я, например, сначала надрезаю томаты крест-накрест у донышка, ошпариваю кипятком, снимаю кожуру, режу кубиками. (Почему не стоит нарезать помидоры с кожурой? Потому что она ухудшает нежный вкус блюда, к тому же кожура томатов не переваривается в желудке).

Итак, все эти овощи кладем на сковороду с маслом, добавляем специи, ½ ст. л. уксуса, 1 ч. л. соли и тушим. А тем временем берем 2 кг молодых кабачков и нарезаем их кубиками (старые овощи нужно почистить от кожуры и удалить из них семена). Затем пропускаем эти кусочки через мясорубку, добавляем кабачковую массу в овощную заправку, которая уже должна быть готова.

Смесь доводим до кипения и сразу же добавляем половину пачки сливочного масла. Держим икру на небольшом огне, накрываем крышкой (но не совсем).

За 5 минут до готовности следует добавить несколько зубков чеснока. И в конце добавляем полстакана сахара, перемешиваем, даем икре остыть и настояться.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что как приготовить грушевый сорбет.