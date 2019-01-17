Нежная и ароматная творожная запеканка: пошаговый рецепт 

Творожная запеканка может быть как нежным десертом, так и вторым блюдом, которому можно придавать различные вкусы.

OBOZREVATEL приготовил для вас классический пошаговый рецепт этого очень полезного блюда.

Перед приготовлением добавим несколько советов.

Творог не должен быть кислым или старым, потому что на вкус запеканки очень влияет качество творога. Лучше всего подходит домашний жирный творог.

Верх испеченной запеканки рекомендуем смазать сливочным маслом или жирной сметаной, тогда корочка станет нежной и ароматной.

В тесто творожной запеканки вместе с ванильным сахаром можно добавить лимонную цедру, она придаст хороший аромат.

Творожная запеканка fitnessi.ru

Ингредиенты:

1 кг творога

3 яйца

6 ст.ложки сахара

6 ст.ложки с небольшим верхом манки + 1 ст.л. для обсыпки формы

3 ст.ложки изюма

50 г сливочного масла + 1 ст.ложки для смазывания формы

маленькая щепотка соли

1 пакетик ванилина или 2 пакетика ванильного сахара

Способ приготовления:

Изюм перебрать от мусора и промыть в проточной воде. Включить духовку разогреваться до 180 С. Творог протереть через сито или хорошо взбить блендером до кремообразной консистенции. Отделить белки от желтков. В желтки добавить весь сахар и ванилин. Растереть желтки с сахаром или взбить блендером до побеления смеси. Добавить взбитые желтки к творогу. Высыпать всю манку. Хорошенько перемешать и отставить смесь на 10 минут — за это время манка набухнет . Затем всыпать изюм. Перемешать. В белки добавить щепотку соли и хорошенько взбить до устойчивой пены. Аккуратно вмешать ложкой взбитые белки в творожную массу. Это делается вручную, чтобы максимально сохранить пузырьки воздуха, которые и сделают запеканку суфлеподобной. Масса должна получится однородной и тягучей. Форму смазать небольшим количеством размягченного сливочного масла. Обсыпать смазанную форму манкой. Так, запеканка не прилипнет к стенкам, когда будет выпекаться. Вылить в подготовленную форму творожную массу. Сливочное масло растопить. Распределить по поверхности половину растопленного сливочного масла. Накрыть запеканку фольгой и отправить в хорошо разогретую до 180 С духовку на 30 минут. Через 30 минут снять фольгу и не снижая температуры выпекать запеканку еще 20 минут, она должна зарумяниться. Горячую запеканку облить остатками сливочного масла, удобно нанести его кисточкой. Так корочка станет мягкой и ароматной. Слегка остывшую запеканку нарезать и подавать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом форшмака с творогом.

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