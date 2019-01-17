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/Кухня

Нежная и ароматная творожная запеканка: пошаговый рецепт 

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Творожная запеканка может быть как нежным десертом, так и вторым блюдом, которому можно придавать различные вкусы.

OBOZREVATEL приготовил для вас классический пошаговый рецепт этого очень полезного блюда.

Перед приготовлением добавим несколько советов.

  • Творог не должен быть кислым или старым, потому что на вкус запеканки очень влияет качество творога. Лучше всего подходит домашний жирный творог.

  • Верх испеченной запеканки рекомендуем смазать сливочным маслом или жирной сметаной, тогда корочка станет нежной и ароматной.

  • В тесто творожной запеканки вместе с ванильным сахаром можно добавить лимонную цедру, она придаст хороший аромат.

Творожная запеканка

Творожная запеканка

fitnessi.ru

Ингредиенты:

  • 1 кг творога

  • 3 яйца

  • 6 ст.ложки сахара

  • 6 ст.ложки с небольшим верхом манки + 1 ст.л. для обсыпки формы

  • 3 ст.ложки изюма

  • 50 г сливочного масла + 1 ст.ложки для смазывания формы

  • маленькая щепотка соли

  • 1 пакетик ванилина или 2 пакетика ванильного сахара

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Способ приготовления:

  1. Изюм перебрать от мусора и промыть в проточной воде.

  2. Включить духовку разогреваться до 180 С.

  3. Творог протереть через сито или хорошо взбить блендером до кремообразной консистенции.

  4. Отделить белки от желтков. В желтки добавить весь сахар и ванилин. Растереть желтки с сахаром или взбить блендером до побеления смеси. Добавить взбитые желтки к творогу.

  5. Высыпать всю манку. Хорошенько перемешать и отставить смесь на 10 минут — за это время манка набухнет .

  6. Затем всыпать изюм. Перемешать. В белки добавить щепотку соли и хорошенько взбить до устойчивой пены.

  7. Аккуратно вмешать ложкой взбитые белки в творожную массу. Это делается вручную, чтобы максимально сохранить пузырьки воздуха, которые и сделают запеканку суфлеподобной. Масса должна получится однородной и тягучей.

  8. Форму смазать небольшим количеством размягченного сливочного масла. Обсыпать смазанную форму манкой. Так, запеканка не прилипнет к стенкам, когда будет выпекаться.

  9. Вылить в подготовленную форму творожную массу. Сливочное масло растопить. Распределить по поверхности половину растопленного сливочного масла.

  10. Накрыть запеканку фольгой и отправить в хорошо разогретую до 180 С духовку на 30 минут.

  11. Через 30 минут снять фольгу и не снижая температуры выпекать запеканку еще 20 минут, она должна зарумяниться.

  12. Горячую запеканку облить остатками сливочного масла, удобно нанести его кисточкой. Так корочка станет мягкой и ароматной. Слегка остывшую запеканку нарезать и подавать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом форшмака с творогом.

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Тема
Рецепты
Место
Украина
Тег
рецепт
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