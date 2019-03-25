Названо топ- 3 простых рецепта для воскресного бранча

Самое приятное в выходных — ленивый, поздний завтрак. Не нужно, как в будни, спешить и питаться как попало.
Поэтому кулинарный YouTube-канал Tastemade поделился топ-3 рецептами быстрого и вкусного завтрака (видео смотрите ниже).
Французские тосты
Ингредиенты:
Французские тосты
Фото: скриншот с видео
2 шт. яйца
1/3 стакана молока
1 ч.л. корицы
1 ст.л. сахарного песка
1 буханка белого сэндвич-хлеба
Для начинки:
1/2 чашки взбитых сливок
1/2 стакана молока
мед
клубника, манго и киви
Способ приготовления:
Возьмите миску и налейте в нее молока. Добавьте яйцо, сахар, корицу и взбейте венчиком до образования однородной массы.
Далее из двух буханок хлеба выньте мякоть и окуните их в полученную массу. Обжаривайте на сковороде 2 минуты. Затем обваляйте хлеб в смеси корицы и сахара — отложите, чтобы он остыл. После чего залейте сливками и украсьте фруктами.
Баумкухен
Ингредиенты:
Баумкухен
Фото: скриншот с видео
1 шт. банана
1/2 стакана блинной смеси
1/3 стакана масла
3/4 стакана молока
1/2 стакана сахара
2 шт. яйца
растительное масло
тертый сыр
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 480 градусов. Сделайте смесь для блинов: смешайте молоко, масло, сахар и яйца — взбейте. Разогрейте масло в квадратной форме и залейте небольшим количеством смеси для блинов, сверху положите банан. Запекайте.
Далее заверните готовый блин в трубочку, и добавьте еще больше жидкого теста в форму. Положите ранее приготовленный блин внутрь нового и также заверните в трубочку. Продолжайте так делать, пока все жидкое тесто не будет использовано. Вы должны получить один толстый рулон.
Далее разрежьте его на три части и выложите на противень. Сверху положите тертый сыр и запекайте, пока он не растает. Полейте медом перед подачей на стол.
Завтрак пастуха
Ингредиенты:
Завтрак пастуха
Фото: скриншот с видео
500 г картофеля
1 шт. луковицы
8 шт. яиц
1 шт. помидоры
4 ломтика ветчины
1/4 стакана сметаны
1 чашка шпината
1 чашка сыра чеддер
3 ст. л. сливочного масла
зелень
по вкусу соль и перец
Способ приготовления:
Приготовьте картофельное пюре. Добавьте в него сметану, сливочное масло, сыр, лук и приправьте солью и перцем. Затем размешайте и разотрите до однородного состояния.
Разогрейте духовку до 400 градусов. Отваренный шпинат выложите на дно формы для запекания, затем добавьте нарезанный лук и помидоры. Параллельно взбейте яйца, добавьте сыр, и приправьте солью и перцем. Вылейте полученную смесь в форму.
Затем выложите сверху ломтики ветчины и картофель. Запекайте в течение 1 часа.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по здоровому питанию и похудению Катя Медушкина назвала секрет идеального завтрака. Так, она поделилась, как нужно принимать пищу, чтобы быть в форме.
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