Названо топ- 3 простых рецепта для воскресного бранча

Самое приятное в выходных — ленивый, поздний завтрак. Не нужно, как в будни, спешить и питаться как попало.

Поэтому кулинарный YouTube-канал Tastemade поделился топ-3 рецептами быстрого и вкусного завтрака (видео смотрите ниже).

Французские тосты

Ингредиенты:

Французские тосты Фото: скриншот с видео

2 шт. яйца

1/3 стакана молока

1 ч.л. корицы

1 ст.л. сахарного песка

1 буханка белого сэндвич-хлеба

Для начинки:

1/2 чашки взбитых сливок

1/2 стакана молока

мед

клубника, манго и киви

Способ приготовления:

Возьмите миску и налейте в нее молока. Добавьте яйцо, сахар, корицу и взбейте венчиком до образования однородной массы.

Далее из двух буханок хлеба выньте мякоть и окуните их в полученную массу. Обжаривайте на сковороде 2 минуты. Затем обваляйте хлеб в смеси корицы и сахара — отложите, чтобы он остыл. После чего залейте сливками и украсьте фруктами.

Баумкухен

Ингредиенты:

Баумкухен Фото: скриншот с видео

1 шт. банана

1/2 стакана блинной смеси

1/3 стакана масла

3/4 стакана молока

1/2 стакана сахара

2 шт. яйца

растительное масло

тертый сыр

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 480 градусов. Сделайте смесь для блинов: смешайте молоко, масло, сахар и яйца — взбейте. Разогрейте масло в квадратной форме и залейте небольшим количеством смеси для блинов, сверху положите банан. Запекайте.

Далее заверните готовый блин в трубочку, и добавьте еще больше жидкого теста в форму. Положите ранее приготовленный блин внутрь нового и также заверните в трубочку. Продолжайте так делать, пока все жидкое тесто не будет использовано. Вы должны получить один толстый рулон.

Далее разрежьте его на три части и выложите на противень. Сверху положите тертый сыр и запекайте, пока он не растает. Полейте медом перед подачей на стол.

Завтрак пастуха

Ингредиенты:

Завтрак пастуха Фото: скриншот с видео

500 г картофеля

1 шт. луковицы

8 шт. яиц

1 шт. помидоры

4 ломтика ветчины

1/4 стакана сметаны

1 чашка шпината

1 чашка сыра чеддер

3 ст. л. сливочного масла

зелень

по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

Приготовьте картофельное пюре. Добавьте в него сметану, сливочное масло, сыр, лук и приправьте солью и перцем. Затем размешайте и разотрите до однородного состояния.

Разогрейте духовку до 400 градусов. Отваренный шпинат выложите на дно формы для запекания, затем добавьте нарезанный лук и помидоры. Параллельно взбейте яйца, добавьте сыр, и приправьте солью и перцем. Вылейте полученную смесь в форму.

Затем выложите сверху ломтики ветчины и картофель. Запекайте в течение 1 часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по здоровому питанию и похудению Катя Медушкина назвала секрет идеального завтрака. Так, она поделилась, как нужно принимать пищу, чтобы быть в форме.

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