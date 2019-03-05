Начинки для блинов: лучшие рецепты на Масленицу

Если вы еще не придумали, какие начинки для блинов приготовить на Масленицу 2019, чтобы порадовать гостей изысканным вкусом, то сейчас самое время.

OBOZREVATEL подготовил подборку из топ-5 вкусных и простых в приготовлении рецептов начинок.

Начинка для блинов с куриной печенью

Ингредиенты:

Фото: PhotoRecept.ru

300 г куриной печени

2 яйца

1 луковица

1 морковь

2 ст. ложки растительного масла

кориандр молотый

черный молотый перец

соль по вкусу

Способ приготовления:

Сварите яйца вкрутую, остудите и мелко порежьте. Нарежьте печень соломкой, а лук полукольцами. Далее натрите морковь на крупной терке.

Пассеруйте лук на растительном масле, затем добавьте морковь и обжаривайте 7 минут. Выложите в зажарку печень, добавьте специи и обжаривайте, помешивая 5 минут.

Смешайте начинку с яйцами, выложите в середину блинов, сверните конвертиком и подавайте.

Начинка для блинов с грибами

Ингредиенты:

Фото: ivona.bigmir.net

50 г сливочного масла

100 г шампиньонов

150 мл красного вина

соль, перец

Способ приготовления:

Промойте грибы и нарежьте тонкими пластинками. Затем нагрейте на среднем огне на сковороде сливочное масло. Положите грибы и жарьте 10 минут. Добавьте вино и тушите до готовности.

Начинка для блинов сырная с брокколи

Ингредиенты:

Фото: jv.ru

50 г чеддера

50 г пармезана

150 мл сливок

брокколи

соль

Способ приготовления:

Нагрейте сливки на медленном огне. Постоянно помешивая, добавьте натертые сыры и соль. Продолжайте размешивать, пока сыры не растворятся, а соус не загустеет. Затем снимите с огня.

Отварите брокколи в кипящей вод (2 минуты), затем откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой. На приготовленные блины выложите немного брокколи и залейте сырным соусом. Сверните блины и сверху полейте оставшимся соусом.

Начинка для блинов апельсиновая

Ингредиенты:

Фото: krasotochka.com

500 мл апельсинового сока

25 г сливочного масла

6 ст. ложек сахарной пудры

4 ст. ложки апельсинового варенья

2 ст. ложки ликера

Способ приготовления:

Соедините в сотейнике апельсиновый сок, сахарную пудру, варенье и сливочное масло. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите в течение 15 минут. Когда соус загустеет, добавьте ликер. Варите еще пару минут на слабом огне. Подавайте с блинчиками.

Начинка для блинов с арахисовой пастой и бананом

Ингредиенты:

Фото: legkovmeste.ru

6 ст. ложек арахисовой пасты

2 ст. ложки сахарной пудры

2 ст. ложки молока

50 г шоколада

1 банан

Способ приготовления:

Смешайте арахисовую пасту с сахарной пудрой, молоком и измельченным шоколадом. Намажьте блины этой смесью и добавьте кусочки банана. Сложите блинчик пополам или сверните в трубочку и подавайте, посыпав сверху орехами.

Еще больше вкусных пошаговых рецептов десертов вы можете посмотреть тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-диетолог рассказала о самой опасной начинке блинов. Также она посоветовала, чем ее можно заменить.

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