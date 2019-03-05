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Начинки для блинов: лучшие рецепты на Масленицу

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Если вы еще не придумали, какие начинки для блинов приготовить на Масленицу 2019, чтобы порадовать гостей изысканным вкусом, то сейчас самое время.

OBOZREVATEL подготовил подборку из топ-5 вкусных и простых в приготовлении рецептов начинок.

Начинка для блинов с куриной печенью

Ингредиенты:

Начинки для блинов: лучшие рецепты на Масленицу

Фото: PhotoRecept.ru

  • 300 г куриной печени

  • 2 яйца

  • 1 луковица

  • 1 морковь

  • 2 ст. ложки растительного масла

  • кориандр молотый

  • черный молотый перец

  • соль по вкусу

Способ приготовления:

Сварите яйца вкрутую, остудите и мелко порежьте. Нарежьте печень соломкой, а лук полукольцами. Далее натрите морковь на крупной терке.

Пассеруйте лук на растительном масле, затем добавьте морковь и обжаривайте 7 минут. Выложите в зажарку печень, добавьте специи и обжаривайте, помешивая 5 минут.

Смешайте начинку с яйцами, выложите в середину блинов, сверните конвертиком и подавайте.

Начинка для блинов с грибами

Ингредиенты:

Начинки для блинов: лучшие рецепты на Масленицу

Фото: ivona.bigmir.net

  • 50 г сливочного масла

  • 100 г шампиньонов

  • 150 мл красного вина

  • соль, перец

Способ приготовления:

Промойте грибы и нарежьте тонкими пластинками. Затем нагрейте на среднем огне на сковороде сливочное масло. Положите грибы и жарьте 10 минут. Добавьте вино и тушите до готовности.

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Начинка для блинов сырная с брокколи

Ингредиенты:

Начинки для блинов: лучшие рецепты на Масленицу

Фото: jv.ru

  • 50 г чеддера

  • 50 г пармезана

  • 150 мл сливок

  • брокколи

  • соль

Способ приготовления:

Нагрейте сливки на медленном огне. Постоянно помешивая, добавьте натертые сыры и соль. Продолжайте размешивать, пока сыры не растворятся, а соус не загустеет. Затем снимите с огня.

Отварите брокколи в кипящей вод (2 минуты), затем откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой. На приготовленные блины выложите немного брокколи и залейте сырным соусом. Сверните блины и сверху полейте оставшимся соусом.

Начинка для блинов апельсиновая

Ингредиенты:

Начинки для блинов: лучшие рецепты на Масленицу

Фото: krasotochka.com

  • 500 мл апельсинового сока

  • 25 г сливочного масла

  • 6 ст. ложек сахарной пудры

  • 4 ст. ложки апельсинового варенья

  • 2 ст. ложки ликера

Способ приготовления:

Соедините в сотейнике апельсиновый сок, сахарную пудру, варенье и сливочное масло. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите в течение 15 минут. Когда соус загустеет, добавьте ликер. Варите еще пару минут на слабом огне. Подавайте с блинчиками.

Начинка для блинов с арахисовой пастой и бананом

Ингредиенты:

Начинки для блинов: лучшие рецепты на Масленицу

Фото: legkovmeste.ru

  • 6 ст. ложек арахисовой пасты

  • 2 ст. ложки сахарной пудры

  • 2 ст. ложки молока

  • 50 г шоколада

  • 1 банан

Способ приготовления:

Смешайте арахисовую пасту с сахарной пудрой, молоком и измельченным шоколадом. Намажьте блины этой смесью и добавьте кусочки банана. Сложите блинчик пополам или сверните в трубочку и подавайте, посыпав сверху орехами.

Еще больше вкусных пошаговых рецептов десертов вы можете посмотреть тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-диетолог рассказала о самой опасной начинке блинов. Также она посоветовала, чем ее можно заменить.

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