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Мыть или не мыть? Эксперты разрушили мифы о приготовлении популярных продуктов

1.8тЧитать новость на украинском

Большинство из нас свято уверены в том, что все продукты питания (речь идет. в большей мере, об овощах и фруктах) необходимо тщательно мыть перед употреблением или процессом готовки.

Специалисты в сфере здорового питания, диетологи и гастроэнтерологи пришли к выводу, что некоторые популярные продукты категорически нельзя мыть закранее. Об этом пишет Мedik forum.

У современных врачей есть свои взгляды на гигиену питания. Не все продукты следует мыть, а те продукты, которые обычно люди не моют, на самом деле нуждаются в очистке проточной водой.

admnvrsk.ru

Так, к обязательной мойке причисляют такие продукты, как бананы и арбузы и даже консервные банки, орехи и сухофрукты.

Орехи необходимо мыть вне зависимости от того очищенные они или со скорлупой. То же самое касается и сухофруктов – не имеет значение продавались ли они в пачке или нет.

В список продуктов, которые мыть не нужно, врачи включили:

Свежие грибы

Специалисты рекомендуют их просто быстро прополоскать и промокнуть непосредственно перед готовкой, иначе они напитаются влагой и станут рыхлыми и водянистыми.

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Яйца

Они уже имеют защитную пленку, которая образующаяся после антимикробной обработки. Это обязательная обработка перед тем, как этот продукт попадет на полки магазина.

Мясо

Свинину, курятину, говядину и прочие виды мяса, по мнению экспертов, не стоит мыть в силу того, что бактерии могут остаться в раковине. Таким образом, микроорганизмы могут оказаться на других продуктах питания. Лучше промыть мясо сразу после термической обработки.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая ведущая "Зважених та щасливих" 8 сезон на телеканале СТБ, блоггер и консультант по питанию Мирослава Ульянина рассказала, как следует питаться летом.

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Тема
Питание
Объекты
продуктыпитание
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