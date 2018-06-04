Сегодня – снова о кабачках. Продолжаем тему. Специально для тех, кто не любит или не хочет есть жареное и острое, но любит вкусно поесть, – два базовых рецепта из кабачков. Полезных! По крайней мере, так считается.
На полкило мясного фарша – к молодым кабачкам лучше всего подойдет телятина или куриная грудинка – отвариваем полстакана риса. Пока остывает рис, мелко рубим крупную луковицу и любимую зелень. Из рубленного мяса, вареного риса, лука и зелени замешиваем фарш; солим-перчим по вкусу и переходим к самой сложной части.
В идеале одесские хозяйки берут для фаршировки тоненькие, совсем молоденькие кабачки длиной с ладонь, в диаметре – сантиметра 3. Вырезая-выковыривая чайной ложкой мякоть с обеих сторон, превращают их в тонкие трубочки, которые заполняют фаршем. Но это в идеале или для праздничного застолья.
В реальности куда чаще для фаршировки берут как раз наоборот – кабачки-акселераты, здоровенные, но молодые, без твердых косточек. Каждый такой кабачок делят по длине на 3-4 части и узким ножом типа стилета легко и быстро вырезают центральную часть. Это традиционные способы подготовки. В последние годы некоторые хозяйки ее основательно упростили: кабачок разрезают вдоль, вынимают мякоть и укладывают фарш в своеобразные лодочки.
В любом случае, вырезанную мякоть в настоящая одесская хозяйка выбросить не в силах, все пойдет в дело. Возможно, это тяжелое наследие нищего прошлого, а может – "встроенная" рачительность, но готовку с минимумом отходов можно назвать характерной чертой одесской кухни. Но вернемся к кабачкам.
Начиняем кабачки фаршем, укладываем в казан. В отдельной посудине готовим заливку: в кипяток добавляем томат-пасту, соль-перец. Заливаем кабачки и ставим казан на слабый огонь. Теперь у нас есть примерно полчаса с момента закипания, чтобы приготовить соус и икру.
Вообще-то обычно кабачки подают просто со сметаной. Но можно сделать вкуснее: раздавить пару долек молодого чеснока, очень мелко нарубить свежий укроп, петрушку или кинзу – тут уж дело личных предпочтений – и смешать это с той же сметаной или йогуртом. Жирный кефир тоже подойдет.
Теперь займемся икрой. Здесь все просто: вырезанную из кабачков мякоть нарезаем кусочками более-менее одинакового размера (это нужно, чтобы они приготовились одновременно), чуть солим и ставим на маленький огонь тушиться под крышкой. В это время обжариваем на растительном масле крупную луковицу до золотистого цвета, потом добавляем в сковороду немного тертой моркови и столовую ложку томата. Немного обжариваем смесь. Когда кабачки станут совсем мягкими, а большая часть сока выпарится, добавляем к ним содержимое сковороды и немного протушиваем все вместе. Дальше – дело вкуса и привычки: можно превратить эту массу в икру толкушкой для пюре, тогда будут чувствоваться кусочки, а можно взять блендер и сделать ее однородной. При подаче в нее часто добавляют нарезанный зеленый лук или давленный чеснок.
Есть еще миллион блюд из кабачков, но уже на подходе вишня, так что пока сделаем перерыв.
Приятного аппетита!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.