Медовый Спас-2018: что приготовить на праздник

В августе нас ждет сразу три православных праздника: медовый, яблочный и ореховый Спас. По традиции каждый из них празднуется по-разному, а на стол нужно ставить блюда из тех ингредиентов, с которыми Спас сегодня входит в дом.

Какие же рецепты лучше всего подойдут каждый из праздников? Читайте советы от OBOZREVATEL.

Медовый Спас, 14 августа

Названия: Медовый Спас, Маковый, Маковея.

Считается, что в этот день пчелы перестают носить мед. По сей день можно было есть только прошлогодний мед, а после Спаса - уже свежий.

Рецепт: блины с маком и медом

Для блинов нужно 200 г. муки, 500 мл молока, яйца, 1 ст.л. сахара, 3 ст.л. масла, щепотка соли.

А для начинки, на 200 г. мака нужно 2 ст.л. меда, 100 мл. молока, 1 ст.л. сливочного масла, 5 г. ванильного сахара.

Начинаем приготовления из маковой начинки. Мак нужно запарить кипятком, настоять и слить воду. Когда он остынет – растереть блендером. В растертый мак добавьте мед и ванильный сахар.

Следующий шаг - приготовление теста для блинов. Яйца нужно взбить с сахаром и солью. Добавить молоко, масло и хорошо смешать.

На хорошо разогретую сковородку выливайте по половине черпачка и поворачивайте сковородку в разные стороны, держа за ручку, чтобы тесто равномерно растеклось. Жарить их нужно 1-2 минуты с одной стороны, и не более 1 минуты с другой.

Когда блины будут готовы, наполните их маковой начинкой и сверните в тонкие рулетики. Складывайте их в ряд в котелок и поместите между ними равномерно маленькие кусочки сливочного масла. Котелок отправьте в печь, разогретую на 140 градусов, еще на 30 минут.

Подавать блины лучше всего - со сметаной.

Яблочный Спас, 19 августа

По сей день окончательно созревают все яблоки и можно смело собирать урожай. Утром в первую очередь раньше отправлялись святить яблоки и верили - если загадать желание и съесть освященный фрукт, то оно обязательно сбудется.

Рецепт: яблоки запеченные с сыром

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Лучше всего подойдет для тех, кто хочет полакомиться чем-нибудь вкусным на Спаса, но при этом сохранить фигуру. А также детям - ведь блюдо чрезвычайно полезное и простое.

На 1 кг. яблок нужно 200 г. творога, 1 свежий желток и мед по вкусу, около 50 г.

Разделите яблоки пополам и очистите в середине. Сыр, мед и желток перебейте миксером до однородного состояния. Наполните сладким сыром половинки яблока и поместите их на протвень, застеленный пергаментом. Выпекайте при 200 градусах, пока яблоки не станут мягкими.

Можно подавать как горячими, так и холодными, подходят для завтрака, ужина или просто перекуса.

Ореховый Спас, 29 августа

Название : Ореховый или Хлебный.

Именно его считают днем ​​полного созревания урожая и завершения лета. С него начинался сбор хлебных культур и лесных орехов.

Рецепт: Салат с яблоком и орехами

На 2-3 кислых яблока нужно 1 стебель сельдерея, 100 г. орехов грецких, 100 г. зелени по вкусу (листья салата, петрушка, руккола и т.д.), греческий натуральный йогурт или домашняя сметана 3-4 ст.л и 1 ст.л лимонного сока.

Яблоки нужно очистить от серединки и кожуры и нарезать средними кубиками. Такой же толщиной нарезать сельдерей. Орехи измельчить на средние кусочки. Смешать компоненты и заправить греческим йогуртом. Зелень для салата выложить на тарелку, сбрызнуть лимонным соком и высыпать сверху салат. Можно посыпать его мелкими кусочками ореха. Достаточно диетическое блюдо, прекрасно подойдет на ужин.

Приятного аппетита!

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