Масленица: как приготовить самые вкусные тыквенные блины

Самый веселый праздник – Масленица уже постучался в дома украинцев, а это значит, что с 4 по 10 марта нужно готовить вкусные угощения. Но не обязательно начинать с блинов из традиционного теста, когда существует столько вариантов.

OBOZREVATEL предлагает рецепт тыквенных блинов, которые будут не менее нежными, чем обычные, да еще невероятно вкусными.

Это, пожалуй, очень сытное блюдо. Они получаются плотненькими, имеют сладкий и немного пряный аромат.

Тыквенные блины:

Тыквенные блины Поваренок

Ингредиенты

Тыква (пюре) - 200 г (некоторые хозяйки трут на терке обычную тыкву);

Яйца – 3 штуки;

Мука – 150 г;

Молоко – 300 мл;

Сахар, соль, корица (по вкусу)

Разрыхлитель – 1 ч.л;

Сливочное масло – 30 г.

Способ приготовления:

К тыкве добавить яйца, сахар, соль, корицу, молоко. Все это тщательно перемешать венчиком до получения однородной консистенции.

Просеять муку – ведь если этого не сделать, блинчики будут рваться. Добавить в муку разрыхлитель, перемешать, и начинать аккуратно всыпать в сладкую массу с тыквой.

В тесто добавить растопленное сливочное масло. Последний ингредиент добавляется для нежного вкуса. Консистенция должна получиться, как жидкая сметана, в которой нельзя допускать комочков.

Способ приготовления тыквенных блинов Едим дома

Сковороду смазать небольшим количеством масла или жира и выпекать вкусные тыквенные блинчики до готовности. Не забывайте перевернуть на другой румяный бочок. Приятного аппетита!

Готовые тыквенные блинчики Готовим дома

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Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился простыми и вкусными рецептами блинов с разными начинками.

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