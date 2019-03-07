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/Кухня

Масленица-2019: как приготовить самые вкусные блинчики на кефире

1.9тЧитать материал на украинском

В четверг, 7 марта, пришел четвертый день Масленицы – Разгуляй, или Разгул, а это значит, что нужно наготовить как можно больше разных вкусностей, в частности блинов.

OBOZREVATEL подобрал простой и практически не затратный по деньгам рецепт блинчиков на кефире, которые можно подавать с любой начинкой.

Блинчики на кефире

Блины на кефире

Блины на кефире

muscleoriginal

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт;

  • Сахар – 4 чайной ложки;

  • Соль – 0,5 чайной ложки;

  • Кефир – 0,5 литров;

  • Сода – на кончике ножа;

  • Мука – 2 стакана;

  • Подсолнечное масло – 3 столовые ложки.

Способ приготовления:

Взбить яйцо с сахаром, солью, содой и подсолнечным маслом до образования небольшой пенки. Вмешать часть от общего количества просеянной муки таким образом, чтобы не осталось комочков.

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Влить в полученную массу частями кефир, периодически перемешивая, после чего добавить еще муку. И так чередовать, пока вся заготовка не окажется в миске. Тесто должно получиться по консистенции как сметана средней жирности.

Обжаривать с двух сторон до золотистой корочки. Каждый блинчик на кефире после приготовления смазать сливочным маслом.

Блинчики на кефире

Блинчики на кефире

"Гастроном"

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Ранее OBOZREVATEL подготовил топ-3 рецепта диетических блинов, которые помогут не не набрать на праздники лишний весь.

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Тема
Масленица
Место
Украина
Тег
рецепт
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