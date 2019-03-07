Масленица-2019: как приготовить самые вкусные блинчики на кефире

В четверг, 7 марта, пришел четвертый день Масленицы – Разгуляй, или Разгул, а это значит, что нужно наготовить как можно больше разных вкусностей, в частности блинов.

OBOZREVATEL подобрал простой и практически не затратный по деньгам рецепт блинчиков на кефире, которые можно подавать с любой начинкой.

Блинчики на кефире

Блины на кефире muscleoriginal

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт;

Сахар – 4 чайной ложки;

Соль – 0,5 чайной ложки;

Кефир – 0,5 литров;

Сода – на кончике ножа;

Мука – 2 стакана;

Подсолнечное масло – 3 столовые ложки.

Способ приготовления:

Взбить яйцо с сахаром, солью, содой и подсолнечным маслом до образования небольшой пенки. Вмешать часть от общего количества просеянной муки таким образом, чтобы не осталось комочков.

Влить в полученную массу частями кефир, периодически перемешивая, после чего добавить еще муку. И так чередовать, пока вся заготовка не окажется в миске. Тесто должно получиться по консистенции как сметана средней жирности.

Обжаривать с двух сторон до золотистой корочки. Каждый блинчик на кефире после приготовления смазать сливочным маслом.

Блинчики на кефире "Гастроном"

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