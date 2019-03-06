Масленица-2019: как приготовить нежные оладьи с капустой

Третий день Масленицы Лакомка пришел, а обычные блины уже начинают надоедать, потому можно приготовить менее традиционное блюдо – оладьи с капустой.

OBOZREVATEL подобрал вкусный рецепт, который будет не сильно затратный как с финансовой точки зрения, так и по времени, к тому же блюдо получается нежным и низкокалорийным.

Оладьи с капустой

Оладьи из капусты YouTube

Ингредиенты:

Капуста – 1/4 среднего кочана;

Яйца – 2 шт;

Мука – 3 столовой ложки;

Укроп – небольшой пучок, по желанию.

Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Вскипятить воду в кастрюле, добавить соли, опустить нарезанную капусту. Варить 5-7 минут, пока станет мягкой. Слить воду через дуршлаг и подождать, пока главный ингредиент остынет.

Взбить яйца в миске, добавить нарезанный укроп. Все это слить к капусте. Добавить муку и тщательно перемешать, чтобы получилась клейкая масса. Посолить и поперчить по вкусу.

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Выложить на разогретую сковороду оладья и выжаривать с каждой стороны до образования золотистой корочки. Подавать со сметаной или соусом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какие распространенные ошибки повторяют хозяйки при готовке блинов на Масленицу.

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