Масленица-2019: как приготовить нежные оладьи с капустой

Третий день Масленицы Лакомка пришел, а обычные блины уже начинают надоедать, потому можно приготовить менее традиционное блюдо – оладьи с капустой.
OBOZREVATEL подобрал вкусный рецепт, который будет не сильно затратный как с финансовой точки зрения, так и по времени, к тому же блюдо получается нежным и низкокалорийным.
Оладьи с капустой
Оладьи из капусты
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Ингредиенты:
Капуста – 1/4 среднего кочана;
Яйца – 2 шт;
Мука – 3 столовой ложки;
Укроп – небольшой пучок, по желанию.
Соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Вскипятить воду в кастрюле, добавить соли, опустить нарезанную капусту. Варить 5-7 минут, пока станет мягкой. Слить воду через дуршлаг и подождать, пока главный ингредиент остынет.
Взбить яйца в миске, добавить нарезанный укроп. Все это слить к капусте. Добавить муку и тщательно перемешать, чтобы получилась клейкая масса. Посолить и поперчить по вкусу.
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Выложить на разогретую сковороду оладья и выжаривать с каждой стороны до образования золотистой корочки. Подавать со сметаной или соусом.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какие распространенные ошибки повторяют хозяйки при готовке блинов на Масленицу.
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