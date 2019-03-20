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Макароны с мясом на скорую руку: лучший рецепт

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Ситуации, когда в кратчайший срок необходимо приготовить что-то вкусное и сытное, могут возникнуть когда угодно. Спасти в таком случае могут рецепты быстрых блюд.

Так, на кулинарном YouTube-канале OSHPAZ KELIN был опубликован пошаговый рецепт приготовления макарон с мясом (видео смотрите ниже).

Ингредиенты:

Макароны с мясом на скорую руку: лучший рецепт

Макароны с мясом

Фото: скриншот с видео

Способ приготовления:

Обжарьте говядину на большом огне. Далее нарежьте лук, морковь и картофель. Добавьте все эти ингредиенты к мясу и заправьте томатной пастой. Посолите и поперчите по вкусу.

Добавьте макароны и обжаривайте 1-2 минуты. Затем влейте воду и тушите 20-25 минут. Готовое блюдо по желанию посыпьте зеленью.

Еще больше вкусных пошаговых рецептов блюд вы можете посмотреть тут.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом интересного варианта пасты болоньезе - с сельдереем.

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