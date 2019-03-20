Макароны с мясом на скорую руку: лучший рецепт

Ситуации, когда в кратчайший срок необходимо приготовить что-то вкусное и сытное, могут возникнуть когда угодно. Спасти в таком случае могут рецепты быстрых блюд.

Так, на кулинарном YouTube-канале OSHPAZ KELIN был опубликован пошаговый рецепт приготовления макарон с мясом (видео смотрите ниже).

Ингредиенты:

Макароны с мясом Фото: скриншот с видео

300 г говядины

2 шт. картофеля

1 шт. моркови

1 шт. лука репчатого

2 ст.л. томатной пасты

250-300 г макарон

100 мл растительного масла

300-350 мл воды

по вкусу соль и перец

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Способ приготовления:

Обжарьте говядину на большом огне. Далее нарежьте лук, морковь и картофель. Добавьте все эти ингредиенты к мясу и заправьте томатной пастой. Посолите и поперчите по вкусу.

Добавьте макароны и обжаривайте 1-2 минуты. Затем влейте воду и тушите 20-25 минут. Готовое блюдо по желанию посыпьте зеленью.

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