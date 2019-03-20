Макароны с мясом на скорую руку: лучший рецепт

Ситуации, когда в кратчайший срок необходимо приготовить что-то вкусное и сытное, могут возникнуть когда угодно. Спасти в таком случае могут рецепты быстрых блюд.
Так, на кулинарном YouTube-канале OSHPAZ KELIN был опубликован пошаговый рецепт приготовления макарон с мясом (видео смотрите ниже).
Ингредиенты:
Макароны с мясом
Фото: скриншот с видео
300 г говядины
2 шт. картофеля
1 шт. моркови
1 шт. лука репчатого
2 ст.л. томатной пасты
250-300 г макарон
100 мл растительного масла
300-350 мл воды
по вкусу соль и перец
зелень
Способ приготовления:
Обжарьте говядину на большом огне. Далее нарежьте лук, морковь и картофель. Добавьте все эти ингредиенты к мясу и заправьте томатной пастой. Посолите и поперчите по вкусу.
Добавьте макароны и обжаривайте 1-2 минуты. Затем влейте воду и тушите 20-25 минут. Готовое блюдо по желанию посыпьте зеленью.
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Как сообщалOBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом интересного варианта пасты болоньезе - с сельдереем.
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