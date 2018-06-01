"Макароны для тех, кто на диете": звездный повар поделилась нестандартным рецептом

Популярный украинский кулинар, победительница популярного шоу "МастерШеф" на СТБ Асмик Гаспарян поделилась авторским рецептом блюда итальянской кухни, которое подойдет даже для вегетарианцев (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Телезвезда рассказала, как приготовить овощную пасту с кабачково-мятными шариками. Блюдо подойдет для тех, кто следит за фигурой, а также не употребляет мяса (в рецепте используется только сыр фета и куриное яйцо). Пошаговым рецептом она поделилась с читателями издания OBOZREVATEL.

"Изюминкой блюда являются шарики, которые готовятся из кабачка с добавлением мяты. Они придают свежести и необычных вкусовых оттенков. Паста получается намного легче и свежее, нежели обычные макароны", - отметила Асмик.

Асмик Гаспарян Пресс-служба

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Молодая свекла 1 шт.

Молодая морковь 4 шт.

Молодой кабачок 3 шт.

Молодая краснокачанная капуста 1/4 шт.

Помидоры черри 9 шт.

Фета 300 г

Яйца 2 шт.

Подсолнечное масло 540 мл

Льняное масло 100 мл

Лимон 1 шт.

Лук порей 1 шт.

Зеленый лук 20 стеблей

Мята 10 веточек

Петрушка 10 веточек

Укроп 10 веточек

Панировочные сухари 170 г

Семена льна 15 г

Соль 11 г

Черный молотый перец 3 г.

Пошаговый рецепт приготовления овощной пасты с кабачково-мятными шариками:

Молодую свеклу, морковь и кабачок натрите порознь на терке для корейской моркови. Отдельно нашинкуйте молодую краснокочанную капусту. Полейте свеклу маслом, чтобы она не покрасила другие овощи.

Приготовьте кабачково-мятные шарики: натрите на мелкой терке молодые кабачки, посолите и оставьте на 5 минут, чтобы они пустили сок. Разомните вилкой сыр, отожмите от сока кабачки, добавьте к фете, перемешайте.

Измельчите белую часть лука порей, зеленый лук, листья петрушки, укропа и мяты. Взбейте яйца с солью, соедините с измельченной зеленью и смесью кабачков и феты. Добавьте панировочные сухари, перемешайте.

Смочите руки водой и сформируйте 15 шариков, обкатайте их в панировочных сухарях и обжарьте порциями во фритюре в течение 2-3 минут.

Сформируйте блюдо: положите в каждую тарелку порцию пасты из каждого овоща, полейте заправкой из смеси льняного масла, лимонного сока, соли и черного молотого перца. Сверху выложите по 3 помидора черри и по 3 кабачково-мятных шарика. Посыпьте семенами льна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Асмик Гаспарян рассказала, как готовить овощные равиоли под соусом маринара.