Летние салаты: рецепты на каждый день

Лето - отличное время для легких и полезных блюд со свежими овощами. Тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская-Узелкова поделилась с OBOZREVATEL рецептами летних салатов.

Салат из брокколи

Ингредиенты:

Брокколи

Паприка

Лук

Зелень

Оливковое масло

Соль, перец по вкусу

Лимон

Способ приготовления

Нарезать брокколи отправить в миску ошпарить кипятком, мелко нарезать лук и перец, зелень все смешать, заправить (оливковое масло 1-2 ч.л., выдавить лимон), вместо соли можно добавить сыр фета или брынзу.

Салат из руколы, томатов черри и пармезана

Ингредиенты:

Пучок руколы

3-4 листа айсберг или любого другого листового салата

Несколько помидоров черри

100 гр. пармезана

Оливковое масло

Бальзамический уксус

Соль, перец

Способ приготовления

Листья айсберга и руколы промыть и просушить, порвать руками. Черри разрезать на половинки или четвертинки, кто как любит. Пармезан нарезать тонкими кусочками. Выложить на тарелку зелень, томаты, пармезан.

Соус: смешать оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец (можно без соли, так как пармезан уже солоноват), полить салат заправкой.

Осенью на телеканале СТБ стартует восьмой сезон шоу "Зважені та щасливі".

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что тренер шоу "Зважені та щасливі" рассказала о важных летних процедурах.