Легко и вкусно: рецепты супов в мультиварке

Темп современной жизни не всегда может позволить провести целый день на кухне, поэтому на помощь человеку приходит техника.

OBOZREVATEL делится с читателями лучшими рецептами супов в мультиварке, которыми можно разнообразить свое питание.

Куриный суп с цветной капустой

Куриный суп с цветной капустой gallinablanca.ru

Ингредиенты:

картофель – 200 г;

курица – 250 г;

цветная капуста – 200 г;

вода питьевая – 1,5 л;

репчатый лук – 50 г;

морковь – 50 г;

подсолнечное масло – 3 ст. ложки;

лавровый лист – 1 шт.;

перец черный и соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Очистить от шелухи лук, а затем хорошо промыть водой из-под крана. Ножом покрошить луковицу на мелкие куски. Подсолнечное масло разогреть в мультиварке, для этого нужно выбрать опцию "Жарка". Обжарить лук в масле до румяного цвета.

Морковку и картофель очистить от шкурки. Морковь натереть крупной соломкой, высыпать к луку и обжарить.

С куриных бедер снять кожицу, добавить мясо к овощам. Прожарить, чтобы мясо стало ароматным и поменяло цвет.

Промыть водой цветную капусту, разобрать на соцветия. Высыпать подготовленный овощ в общую массу. Очищенную картошку порезать как обычно для супа, либо немного крупнее.

Теперь налить необходимое количество воды. Жидкость должна скрывать продукты примерно на 5 см. Для аромата положить лавровый лист, поперчить и посолить. Закрыть крышку, включить программу "Суп" на 1 час. Можно кушать суп в таком виде, либо приготовить пюре.

Греческий куриный суп авголемоно

Греческий куриный суп авголемоно RussianFood.com

Ингредиенты:

1 курица весом примерно 1,2 кг;

6–8 ст. л. круглозерного риса;

2 средние морковки;

3–4 черешка сельдерея;

1 средняя луковица;

оливковое масло;

укроп для подачи;

соль, свежемолотый черный перец;

2 больших яйца;

2 лимона.

Способ приготовления:

Подготовить мультиварку и ингредиенты. Замочить рис в большом количестве воды на то время, пока готовится бульон. Курицу вымыть, разрезать на куски. Морковь, сельдерей и лук очистить и крупно нарезать.

Включить режим "Мультиповар", установить температуру 160 °С, положить в чашу мультиварки курицу, залить холодной водой так, чтобы куски были покрыты на 2 см, и довести до кипения. Снять пену, влить 4 ст. л. оливкового масла, добавить подготовленные овощи и соль. Варить 1 ч. Переложить курицу на блюдо, снять мясо с костей и нарезать его небольшими кусочками, накрыть и отставить.

Бульон процедить. Рис отбросить на сито и добавить в бульон. Готовить в том же режиме 20 минут, или пока рис полностью не разварится.

Тем временем выжать сок из лимонов. Яйца разбить в миску, добавить щепотку соли и размешать венчиком, чтобы белки и желтки хорошо смешались. Влить лимонный сок и взбивать до однородности, 1–2 мин. Отлить 0,5 стакана бульона в миску, дать ему немного остыть. Очень тонкой струйкой, все время перемешивая или взбивая, влить теплый бульон в яично-лимонную смесь.

Постоянно размешивая, влить смесь в суп. Добавить кусочки курицы и готовить еще 5 мин, не позволяя супу закипеть. Перед подачей приправить суп черным перцем и посыпать измельченным укропом.

Паппа Ал Помодоро

Паппа Ал Помодоро grandkulinar.ru

Ингредиенты:

1 кг очень спелых помидоров;

1 луковица;

2 веточки базилика;

2 зубчика чеснока;

0,25 небольшого перчика чили;

2 стакана воды;

200 г белого черствого хлеба;

3 ст. л. оливкового масла;

соль, молотый черный перец.

Способ приготовления:

Подготовить мультиварку и ингредиенты. Помидоры вымыть. Сделать сверху каждого плода неглубокий крестообразный надрез, обдать крутым кипятком и снять с них кожицу. Разрезать плоды на 4 части и удалить семена. Мякоть мелко нарезать.

Лук очистить и нарезать небольшими кубиками. Чеснок очистить и крупно порубить. Чили очистить от семян, промыть холодной водой и измельчить. Базилик вымыть, обсушить и нарезать.

Включить режим "Мультиповар", установить температуру 160°С, разогреть масло и обжарить лук 5 мин. Добавить помидоры, готовить еще 5 мин. Положить чеснок, перчик чили и базилик. Посолить по вкусу. Готовить 10 мин. С хлеба срезать корку. Нарезать мякоть небольшими кусочками.

Добавить в суп воду, довести до кипения. Положить хлеб и готовить 5 мин. Выключить мультиварку, суп тщательно размешать. Суп готов. Перед подачей побрызгать оливковым маслом и приправить молотым черным перцем.

Суп с тунцом и овощами

Суп с тунцом и овощами edinstvennaya.ua

Ингредиенты:

тунец (в собственном соку) – 2 банки;

картофель - 3 шт.;

перец красный – 1 шт.;

вода - 4 л;

кукуруза консервированная – 1 маленькая банка;

лук репчатый – 1 шт.;

масло растительное – 1 ст.ложки;

чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления:

Для традиционной обжарки рекомендуется выкладывать овощи в хорошо прогретое растительное масло. Поэтому налить его в чашу мультиварки, выбрать программу "Жарка", выставить время 20 минут и ждать 3-4 минуты. За это время лук нарезать небольшими кубиками, чеснок мелко порубить или пропустить через пресс. Подготовленные ингредиенты выложить в чашу и обжарить, помешивая.

Когда на таймере останется 10 минут до окончания программы, выложить к овощам очищенный от плодоножек и семян и мелко нарезанный перец. Готовить его до звукового сигнала.

Залить в чашу воду или овощной бульон. На этом этапе, вместе с водой, можно вылить в чашу мультиварки (чтобы овощи напитались рыбным ароматом) сок от консервированного тунца. Переключить мультиварку на режим "Варка". Время установить 30 минут.

В суп выложить нарезанный брусочками картофель, закрыть крышку и оставить вариться на 20 минут. Из консервированной кукурузы слить жидкость. Вместе с небольшими кусочками тунца, через указанное время, добавить в суп. Приправить по вкусу и варить все вместе до звукового сигнала об окончании программы.

Итальянский суп с фрикадельками

Итальянский суп с фрикадельками smak.ua

Ингредиенты:

500 г говядины;

1 яйцо;

1 луковица;

2 ст. л. свежих хлебных крошек;

0,5 пучка петрушки;

щепотка мускатного ореха;

1 морковка;

2 картофелины;

500 г цветной капусты;

соль, перец;

свежая зелень для подачи.

Способ приготовления:

Подготовить мультиварку и ингредиенты. Лук очистить, измельчить. Петрушку вымыть, обсушить и мелко нарезать. Говядину вымыть, обсушить и провернуть через мясорубку. Добавить в фарш яйцо, измельченные лук и петрушку, хлебные крошки, соль, перец и мускатный орех. Как следует вымесить. Скатать из фарша 16 небольших шариков.

Включить режим "Мультиповар", установить температуру 160°С, вскипятить 1 л воды, положить фрикадельки и варить 5 мин. Вынуть шумовкой и отложить.

Морковь и картофель очистить и нарезать соломкой, цветную капусту вымыть и разобрать на небольшие соцветия. Положить овощи в бульон из-под фрикаделек, довести до кипения и готовить 10 мин. Вернуть в суп фрикадельки и довести до кипения. Подавать с измельченной свежей зеленью.

Чечевичный суп с беконом

Чечевичный суп с беконом ivona.bigmir.net

Ингредиенты:

чечевица — 3/4 стакана;

бекон (60 гр. свежий,60 гр. копченый) — 120 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь (средняя) — 1 шт.;

томаты в собственном соку — 2 ст. ложки;

вода (горячая) — 600 мл;

сыр голландский — 100 г;

чеснок — 3 зуб.

Способ приготовления:

Бекон порезать кусочками и обжарить на сухой сковороде до поджаристой корочки. Добавить тертую морковь и порезанный лук. Поджарить их 3 мин. Положить резанный чеснок и томаты. Прогреть еще 1-2 мин.

Добавить в чашу мультиварки к промытой чечевице. Выставить программу "Мультиповар 1 " на 120 градусов на 15 мин. Затем "Мультиповар 2 " на 98 градусов на 30 минут. После налить в тарелку, добавить кубики сыра типа "Гауда" или " Чеддер", зелень.

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