"Крем-суп из зеленого горошка": диетолог поделилась сытным рецептом

Диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить крем-суп из зеленого горошка, стручковой фасоли и петрушки.

Рецептом она поделилась на своей странице в Facebook, отметив, что это блюдо "насыщает организм питательными веществами, укрепляет иммунитет и дарит чувство сытости".

Ингредиенты:

кокосовое масло (можно заменить на любое) - 1 ст. л.

рубленый зеленый лук – 1,5 чашки

зеленый горошек – 8 чашек

овощной бульон – 6 чашек

спаржа (стручковая фасоль) – 2 пучка

соль по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

тимьян – 2 ч. л.

За основу взята чашка объемом 250 мл.

Способ приготовления:

Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и томите в течение 4 минут до мягкости. Добавьте бульон и доведите до кипения. Затем добавьте горошек и спаржу. Готовьте на медленном огне под крышкой до готовности.

Перелейте суп в чашу блендера и взбейте до однородной массы. Разлейте суп по чашкам. Добавьте петрушку и тимьян.

facebook.com/svetlanafus

Посолите и поперчите. При желании и вкусовых предпочтениях можно дополнить суп сметаной или йогуртом.

Ранее OBOZREVATEL писал о лучших рецептах кабачковой икры, которые не отнимут у вас много времени.