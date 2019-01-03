Классическая кутья в мультиварке: пошаговый рецепт

Кутью традиционно готовят в канун Рождества и Крещения, это одно из 12 обязательных блюд, которые должны стоять на столе.

За сотни лет люди адаптировали рецепт к современному образу жизни — кутью все чаще варят из риса и используют современную бытовую технику, такую как мультиварка.

OBOZREVATEL предлагает ознакомится с рецептом кутьи в мультиварке, который не заберет у вас много времени и сил, а вкус будет радовать как и в детстве.

Кутья yalo.su

Ингредиенты:

2 мультистакана шлифованной (быстроразвариваемой) пшеницы

3 мультистакана воды

100 г мака

100 г орехов

100 г сухофруктов

2-3 ст. л. меда

Способ приготовления:

Пшеницу нужно дважды промыть под проточной водой и выложить в чашу мультиварки. Затем залить 3-4 мультистаканами воды и готовить 2 часа в режиме "Тушение".

Сухофрукты помыть, залить 2 стаканами кипятка, накрыть крышкой и оставить на час. Мак залить 1 стаканом кипятка и также оставить на час.

Новости Украинские звезды поделились секретами приготовления кутьи

Далее проверить готова ли пшеница — она должна быть мягкой. После крышку мультиварки оставить открытой — пусть зерно остывает. Слить воду из мака. Узвар, который получится из сухофруктов слить в стакан. В пшеницу добавить мак, орехи, изюм, измельченные сухофрукты. В 200 мл узвара разбавить мед, залить им готовую кутью.

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