Как вкусно приготовить скумбрию: рецепт от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом скумбрии с апельсином и имбирем.
"Скумбрия с апельсином и имбирем — отличная находка для тех, кто любит эту рыбу. Приготовленная таким способом скумбрия получается пряная, ароматная и просто тает во рту. Я уверен, что этот рецепт идеально подойдет, как и для ежедневного, так и праздничного меню", — рассказал повар в своем блоге (чтобы просмотреть видео, досскрольте новость до конца).
Ингредиенты:
Скумбрия с апельсином и имбирем
Фото: klopotenko.com
1 шт. скумбрии
1/2 шт. апельсина
10 г кореня имбиря
по вкусу соль и перец
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180 градусов. Скумбрию разморозьте, удалите жабры и внутренности.
Далее срежьте с апельсина цедру и мелко порежьте, а затем выдавите сок. Имбирь очистите, мелко порежьте или потрите на терке.
Натрите скумбрию солью, перцем, апельсиновой цедрой и имбирем. Затем выложите в плоскую емкость и залейте соком апельсина. Оставьте на 10 минут.
Выложите рыбу на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в течение 15 минут. Подавайте с отварным картофелем или картофельным пюре.
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