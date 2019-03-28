Как вкусно приготовить скумбрию: рецепт от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом скумбрии с апельсином и имбирем.

"Скумбрия с апельсином и имбирем — отличная находка для тех, кто любит эту рыбу. Приготовленная таким способом скумбрия получается пряная, ароматная и просто тает во рту. Я уверен, что этот рецепт идеально подойдет, как и для ежедневного, так и праздничного меню", — рассказал повар в своем блоге (чтобы просмотреть видео, досскрольте новость до конца).

Ингредиенты:

Скумбрия с апельсином и имбирем Фото: klopotenko.com

1 шт. скумбрии

1/2 шт. апельсина

10 г кореня имбиря

по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Скумбрию разморозьте, удалите жабры и внутренности.

Далее срежьте с апельсина цедру и мелко порежьте, а затем выдавите сок. Имбирь очистите, мелко порежьте или потрите на терке.

Натрите скумбрию солью, перцем, апельсиновой цедрой и имбирем. Затем выложите в плоскую емкость и залейте соком апельсина. Оставьте на 10 минут.

Выложите рыбу на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в течение 15 минут. Подавайте с отварным картофелем или картофельным пюре.

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