Как вкусно приготовить индейку: рецепт от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом индейки в соусе терияки.
"Не многие знают, как вкусно приготовить индейку, но на самом деле, все предельно просто. Предлагаю приготовить филе этой птицы в азиатском стиле. Поверьте, что индейка в соусе терияки, только звучит очень сложно, на самом же деле с ее приготовлением справятся даже новички", — рассказал повар в своем блоге (видео смотрите ниже).
Ингредиенты:
Индейка в соусе терияки
Фото: klopotenko.com
800 г филе индейки
4 шт. зеленого лука
1 ч. л. зерен кунжута
2 ч. л. оливкового масла
по вкусу соль и перец
Для соуса:
350 мл соевого соуса
100 г сахара
3 шт. имбиря
1 шт. перца чили
50 г меда
50 мл белого сухого вина
Способ приготовления:
Приготовьте соус терияки. Порубите мелко чеснок, имбирь и перец чили, смешайте в небольшой кастрюле с остальными ингредиентами. Доведите до кипения и варите на самом маленьком огне 30 минут. После чего процедите соус через сито.
Натрите индейку солью и перцем и обжарьте на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки. Духовку разогрейте до 180 градусов.
Выложите обжаренное филе индейки в керамическую емкость для запекания, полейте соусом терияки и запекайте в духовке 20-25 минут до готовности. При подаче на стол посыпьте индейку измельченным зеленым луком и зернами кунжута.
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