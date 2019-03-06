Как вкусно приготовить индейку: рецепт от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом индейки в соусе терияки.

"Не многие знают, как вкусно приготовить индейку, но на самом деле, все предельно просто. Предлагаю приготовить филе этой птицы в азиатском стиле. Поверьте, что индейка в соусе терияки, только звучит очень сложно, на самом же деле с ее приготовлением справятся даже новички", — рассказал повар в своем блоге (видео смотрите ниже).

Ингредиенты:

Индейка в соусе терияки Фото: klopotenko.com

800 г филе индейки

4 шт. зеленого лука

1 ч. л. зерен кунжута

2 ч. л. оливкового масла

по вкусу соль и перец

Для соуса:

350 мл соевого соуса

100 г сахара

3 шт. имбиря

1 шт. перца чили

50 г меда

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Способ приготовления:

Приготовьте соус терияки. Порубите мелко чеснок, имбирь и перец чили, смешайте в небольшой кастрюле с остальными ингредиентами. Доведите до кипения и варите на самом маленьком огне 30 минут. После чего процедите соус через сито.

Натрите индейку солью и перцем и обжарьте на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Выложите обжаренное филе индейки в керамическую емкость для запекания, полейте соусом терияки и запекайте в духовке 20-25 минут до готовности. При подаче на стол посыпьте индейку измельченным зеленым луком и зернами кунжута.

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