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/Кухня

Как вкусно приготовить индейку: рецепт от известного кулинара

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Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом индейки в соусе терияки.

"Не многие знают, как вкусно приготовить индейку, но на самом деле, все предельно просто. Предлагаю приготовить филе этой птицы в азиатском стиле. Поверьте, что индейка в соусе терияки, только звучит очень сложно, на самом же деле с ее приготовлением справятся даже новички", — рассказал повар в своем блоге (видео смотрите ниже).

Ингредиенты:

Как вкусно приготовить индейку: рецепт от известного кулинара

Индейка в соусе терияки

Фото: klopotenko.com

  • 800 г филе индейки

  • 4 шт. зеленого лука

  • 1 ч. л. зерен кунжута

  • 2 ч. л. оливкового масла

  • по вкусу соль и перец

Для соуса:

Способ приготовления:

Приготовьте соус терияки. Порубите мелко чеснок, имбирь и перец чили, смешайте в небольшой кастрюле с остальными ингредиентами. Доведите до кипения и варите на самом маленьком огне 30 минут. После чего процедите соус через сито.

Натрите индейку солью и перцем и обжарьте на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Выложите обжаренное филе индейки в керамическую емкость для запекания, полейте соусом терияки и запекайте в духовке 20-25 минут до готовности. При подаче на стол посыпьте индейку измельченным зеленым луком и зернами кунжута.

Еще больше вкусных пошаговых рецептов основных блюд вы можете посмотреть тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом мяса по-французски.

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Персона
Евгений Клопотенко
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