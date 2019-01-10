Как согреться зимой: топ-5 рецептов глинтвейна

При помощи глинтвейна можно согреться и взбодриться после рабочего дня зимой, воскресной лыжной прогулки или работы на свежем воздухе.
Вариантов приготовления этого напитка очень много. OBOZREVATEL собрал для вас пять самых лучших рецептов.
Глинтвейн — это вино с пряностями и со специями, подогретое до определенной температуры. Одним из главных условий приготовления глинтвейна является то, что вино нельзя кипятить, а значит, все его полезные свойства и аминокислоты сохраняются целиком.
Подавать закуску к глинтвейну совершенно необязательно. Но если вы хотите побаловать себя чем-то, то хорошим вариантом будут пряные сухарики, хрустящее печенье, венские штрудели и пироги с фруктовой начинкой. Также можно съесть и фрукты, извлеченные из самого глинтвейна. Если напиток приготовлен на основе сухого вина, к нему можно приготовить мясные или рыбные блюда соответственно.
Глинтвейн
cordonbleu.edu
Классический глинтвейн
750 гр красного сухого вина
1/4 стакана воды
1 ст. ложка сахара
6 бутонов гвоздики
тертый мускатный орех (щепотка)
корица (желательно пару палочек или перетереть на мельнице одну)
Способ приготовления:
Залить водой гвоздику и орех, кипятить 1 минуту. Снять с огня, дать 10 минут настояться. В вино добавить сахар, подогреть, не доводя до кипения. Вылить настой пряностей в горячее вино.
Альпийский глинтвейн
750 гр красного сухого вина
1-2 ст. ложки меда
30 г изюма
1-2 яблока
1 щепотка тертого имбиря
6 шт. кардамона
5 горошин черного душистого перца
7 шт. гвоздик
2 палочки корицы
Нарезать яблоки маленькими дольками, после чего отправить вино и все остальные ингредиенты в подходящую термостойкую емкость и поставить на огонь. Помешивать содержимое емкости до исчезновения пены, появляющейся из-за специй. Затем выключить огонь и оставить напиток минут на 15 под плотной крышкой.
Внимание! Ни в кое случае нельзя, чтобы глинтвейн закипел, он должен просто греться не превышая температуру 70-80 градусов.
Глинтвейн с апельсинами
500-700 гр красного полусухого/сухого/сладкого вина
2 больших апельсина
2-3 столовых ложки мёда
набор специй для глинтвейна: корица, мускатный орех, бадьян, гвоздика, по желанию — можно добавить немного кардамона
Способ приготовления:
Положить в кастрюлю определенное количество специй и залить их водой. Все пряности можно использовать целыми, а мускатный орех натереть мелкими частицами на терке. Нагреть все на огне.
Добавить кружочки апельсина и томить пряно-цитрусовую смесь 2 минуты под крышкой на малом огне. Апельсины можно немного примять, чтобы из мякоти выделился сок, а цедра отдала жидкости свой свежий аромат. Откинуть содержимое кастрюли на сито и отцедить жидкость. В полученную пряную воду добавить мед. Влить в кастрюлю вино, нагреть винный напиток до 50-80 градусов, но не более.
Глинтвейн
bromabakery.com
Французский глинтвейн
1 бутылка красного вина
150 г сахара
100 мл крепкого натурального кофе
50 мл коньяка
1/4 лимона (корка и сок)
Способ приготовления:
Разогреть вино, добавить сахар и кофе. Из лимона отжать сок, корку проварить в глинтвейне. В конце варки влить коньяк и выключить огонь. Дать настояться 5 минут.
Безалкогольный глинтвейн на виноградном соке
1 литр темного виноградного сока
4 стручка гвоздики
2 звездочки бадьяна
1/2 ч. ложки корня молотого имбиря
1/4 ч. ложки молотой корицы
на кончике ножа мускатный орех
1 лимон
Способ приготовления:
Смешать все приправы в глубокой миске. Нагреть виноградный сок в неметаллической кастрюле. Выключить огонь при появлении первых пузырьков, не доводить до кипения. Лимон помыть в горячей воде, вместе с кожурой разрезать на 6-8 частей, удалить косточки. Добавить в горячий сок приправы и лимон. Перемешать, накрыть крышкой. Перед подачей настоять виноградный глинтвейн 25-30 минут.
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