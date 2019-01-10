Как согреться зимой: топ-5 рецептов глинтвейна

При помощи глинтвейна можно согреться и взбодриться после рабочего дня зимой, воскресной лыжной прогулки или работы на свежем воздухе.

Вариантов приготовления этого напитка очень много. OBOZREVATEL собрал для вас пять самых лучших рецептов.

Глинтвейн — это вино с пряностями и со специями, подогретое до определенной температуры. Одним из главных условий приготовления глинтвейна является то, что вино нельзя кипятить, а значит, все его полезные свойства и аминокислоты сохраняются целиком.

Подавать закуску к глинтвейну совершенно необязательно. Но если вы хотите побаловать себя чем-то, то хорошим вариантом будут пряные сухарики, хрустящее печенье, венские штрудели и пироги с фруктовой начинкой. Также можно съесть и фрукты, извлеченные из самого глинтвейна. Если напиток приготовлен на основе сухого вина, к нему можно приготовить мясные или рыбные блюда соответственно.

Глинтвейн cordonbleu.edu

Классический глинтвейн

750 гр красного сухого вина

1/4 стакана воды

1 ст. ложка сахара

6 бутонов гвоздики

тертый мускатный орех (щепотка)

корица (желательно пару палочек или перетереть на мельнице одну)

Способ приготовления:

Залить водой гвоздику и орех, кипятить 1 минуту. Снять с огня, дать 10 минут настояться. В вино добавить сахар, подогреть, не доводя до кипения. Вылить настой пряностей в горячее вино.

Альпийский глинтвейн

750 гр красного сухого вина

1-2 ст. ложки меда

30 г изюма

1-2 яблока

1 щепотка тертого имбиря

6 шт. кардамона

5 горошин черного душистого перца

7 шт. гвоздик

2 палочки корицы

Нарезать яблоки маленькими дольками, после чего отправить вино и все остальные ингредиенты в подходящую термостойкую емкость и поставить на огонь. Помешивать содержимое емкости до исчезновения пены, появляющейся из-за специй. Затем выключить огонь и оставить напиток минут на 15 под плотной крышкой.

Внимание! Ни в кое случае нельзя, чтобы глинтвейн закипел, он должен просто греться не превышая температуру 70-80 градусов.

Глинтвейн с апельсинами

500-700 гр красного полусухого/сухого/сладкого вина

2 больших апельсина

2-3 столовых ложки мёда

набор специй для глинтвейна: корица, мускатный орех, бадьян, гвоздика, по желанию — можно добавить немного кардамона

Способ приготовления:

Положить в кастрюлю определенное количество специй и залить их водой. Все пряности можно использовать целыми, а мускатный орех натереть мелкими частицами на терке. Нагреть все на огне.

Добавить кружочки апельсина и томить пряно-цитрусовую смесь 2 минуты под крышкой на малом огне. Апельсины можно немного примять, чтобы из мякоти выделился сок, а цедра отдала жидкости свой свежий аромат. Откинуть содержимое кастрюли на сито и отцедить жидкость. В полученную пряную воду добавить мед. Влить в кастрюлю вино, нагреть винный напиток до 50-80 градусов, но не более.

Глинтвейн bromabakery.com

Французский глинтвейн

1 бутылка красного вина

150 г сахара

100 мл крепкого натурального кофе

50 мл коньяка

1/4 лимона (корка и сок)

Способ приготовления:

Разогреть вино, добавить сахар и кофе. Из лимона отжать сок, корку проварить в глинтвейне. В конце варки влить коньяк и выключить огонь. Дать настояться 5 минут.

Безалкогольный глинтвейн на виноградном соке

1 литр темного виноградного сока

4 стручка гвоздики

2 звездочки бадьяна

1/2 ч. ложки корня молотого имбиря

1/4 ч. ложки молотой корицы

на кончике ножа мускатный орех

1 лимон

Способ приготовления:

Смешать все приправы в глубокой миске. Нагреть виноградный сок в неметаллической кастрюле. Выключить огонь при появлении первых пузырьков, не доводить до кипения. Лимон помыть в горячей воде, вместе с кожурой разрезать на 6-8 частей, удалить косточки. Добавить в горячий сок приправы и лимон. Перемешать, накрыть крышкой. Перед подачей настоять виноградный глинтвейн 25-30 минут.

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