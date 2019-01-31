Как приготовить суши дома: правила и рецепт

Суши, роллы и сашими можно поесть в ресторане, заказать или приготовить дома. Последний вариант является довольным простым, но нужно знать несколько правил.

OBOZREVATEL расскажет о секретах приготовления роллов в домашний условиях и поделиться самым простым и вкусным рецептом.

В интернете можно найти множество руководств, но как показывает практика, этого мало, надо знать и правила, если человек хочет получить по-настоящему вкусное и хорошее японское блюдо.

Как правильно подобрать ингредиенты

Для суши нужен круглозернистый или специальный японский рис, его важно не переварить и, чтобы он остался клейким. Рыбу нужно выбирать свежую, в сроке годности которой человек уверен. К примеру, лучше купить филе в вакууме, на котором сроки производства и годности выбиты на упаковке, чтобы их нельзя было перебить.

Суши

Как сварить рис

Суши готовят из теплого круглозернистого риса. Правильная его консистенция – не оставить аль денте, но и не переварить. На 460 г риса необходимо 750 г воды. Рис нужно промыть и просушивать в течение часа, затем поместить в кастрюлю с плотной крышкой, влить воду и готовить на минимальном огне 5 минут после закипания. Затем его нужно пропарить 12-15 минут на слабом огне, снять кастрюлю с огня, убрать крышку и накрыть полотенцем на 15 минут. Для того, чтобы его можно было сформировать, надо постепенно ввести в рис уксусную заправку и дать ему подсохнуть.

Как нарезать рыбу

Сначала стоит очистить филе от кости: для этого можно провести пальцами рук "против шерсти". Так человек поймет, где спрятались косточки, а доставать их стоит пинцетом. Для нарезки рыбы для суши нужно использовать очень острый нож и стараться отрезать один кусочек за один раз. Важно не повредить структуру волокон, чтобы кусочки рыбы не разваливались.

Соевый соус и васаби

При покупке соевого соуса надо обращать внимание на этикетку, в натуральном составе должно быть только четыре ингредиента: соевые бобы, соль, пшеница и вода. Также нужно обращать внимание на концентрацию, и если соус насыщенный – разбавить его кипяченной водой. В стеклянной таре жидкость хранится лучше.

При покупке порошка-васаби нужно разбавить его водой и размешать. Консистенцию соуса можно выбрать по вкусу. Также отметим, что не стоит смешивать соевый соус и васаби, японцы уже давно так не делают.

Какой сыр выбрать

Самым подходящим вариантом является сыр "Филадельфия". Не стоит его заменять плавленным сырком или другим видом, потому что вкус роллов будет заметно отличаться. Бюджетные заменители "Филадельфии" могут быть только сыр "Буко" и "Альметте". Но вкус, в этом случае, все равно не будет таким, как готовят в ресторане.

Когда есть суши

Суши надо кушать сразу, потому что они быстро портятся. Максимальный срок хранения суши – шесть часов при условии использования специальных боксов.

Рецепт домашних суши

Суши bestrecipes.com.au

Ингредиенты:

2 стакана японского риса,

форель,

огурец,

2 ст.л. японского уксуса,

2,5 ст.л. сахара,

2 ч.л. соли,

васаби, нори, гари, соевый соус.

Способ приготовления:

Рис тщательно промыть под холодной водой до тех пор, пока с него не станет стекать прозрачная вода – должна вымыться рисовая пудра. Затем рис залить холодной водой в пропорции 1:1. Довести его до кипения, закрыть крышкой и варить на сильном огне 1 минуту. Затем огонь уменьшить, и варить рис 15-20 минут, пока вода полностью не испарится. Снять с огня и, не открывая крышку, дать постоять 10 минут.

Тем временем, пока рис стоит, приготовить смесь для заправки риса. Для этого в 2 ст.л. японского уксуса размешать до почти полного растворения 2,5 ст.л. сахара и 2 ч.л. соли.

Рис выложить в большую широкую посуду НЕ ПЕРЕМЕШИВАЯ, добавить приготовленную смесь в рис. Распределить ее равномерно, аккуратно переворачивая рис быстрыми движениями с помощью деревянной лопаточки. В противном случае рис может превратиться в кашу. Рису дать немного остыть, чтобы дальше можно его было брать руками.

Теперь можно скручивать роллы. Для этого на макуси надо положить лист нори пупырчатой стороной вверх, а горизонтальными линями на нори параллельно стебелькам бамбука. Выложить руками, смоченными в холодной воде, рис. Это делается для того, чтобы рис не прилипал к рукам. Необходимо руки смачивать каждый раз, прежде чем взять новую порцию риса. Равномерно распределить рис по нори, оставляя с одного краю около 0,5-1 см для того, чтобы рис не мешал скрепить нори после скручивания.

Форель и огурцы нарезать тонкими прямоугольниками. Выложить на рис и начать скручивать с помощью бамбукового коврика. Скручивать нужно очень плотно, чтобы не оставалось пустот с воздухом.

Дальше надо взять следующий лист нори и следующую порцию риса. Все повторять до тех пор, пока рис не закончится. Получаются вот такие длинные скрученные роллы. На ощупь они должны получаться плотными, а не мягкими.

Самым острым ножом надо разрезать ролл на 6-7 кусочков. Нож каждый раз необходимо промывать под холодной водой, иначе рис будет прилипать и мешать резать.

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