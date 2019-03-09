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/Кухня

Как приготовить постные блины на Масленицу: самый простой рецепт

2.3тЧитать материал на украинском

На шестой день Масленицы Золовкины посиделки можно немного отдохнуть от насыщенного рациона, который был в течение недели, и приготовить что-нибудь легкое.

OBOZREVATEL предлагает перед последним днем этого вкусного праздника приготовить постные блины, которые помогут не набрать лишний вес.

Постные блины

Как приготовить постные блины на Масленицу: самый простой рецепт

Ольга Чарова / Алимеро

Ингредиенты:

  • Вода – 400 мл;

  • Мука – 8 столовая ложка.

  • Сахар – 1 столовая ложка;

  • Соль ⅓ чайной ложки;

  • Масло растительное – 2 столовая ложка;

  • Яблочный уксус – 1 столовая ложка;

  • Сода – ½ чайная ложка.

Способ приготовления:

Всю жидкость смешать в миске, добавить сахар, соль и соду. После вмешать просеянную муку и взбить венчиком таким образом, чтобы не осталось комочков.

Выпекать постные блины с двух сторон до румяной корочки. Они получатся тонкими и кружевными.

Как приготовить постные блины на Масленицу: самый простой рецепт

Еще больше вкусных пошаговых рецептов десертов и выпечки вы можете посмотреть тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Масленица проходила с 4 по 10 марта. Каждый день имеет свое название и традиции. Ранее мы сообщали, как приготовить на праздник вкусные оладья с капустой.

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Тема
Масленица
Место
Украина
Тег
рецепт
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